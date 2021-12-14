Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Погребняк вспомнил 2008 год и спрогнозировал «Зениту» победу в Лиге Европы

14 Декабря 2021 • 00:06 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф Лиги Европы. Питерцам в соперники достался «Бетис», а эксперт высоко оценил шансы питерцев на положительный результат в данном противостоянии.

Погребняк вспомнил, что в триумфальном розыгрыше 2008 года клубу также попадался оппонент из Испании, а в итоге все закончилось сенсацией. «Почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать?», - сказал Погребняк в интервью ТАСС.

Уточним, что первую встречу питерский коллектив проведет дома, а решающий поединок пройдет уже на территории представителя Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
00:06 · Лига Европы
Погребняк вспомнил 2008 год и спрогнозировал «Зениту» победу в Лиге Европы
13 Декабря
22:17 · Лига Европы
Колосков – о жеребьёвке Лиги Европы: «Зенит» может задуматься о победе в турнире 5
18:27 · Лига Европы
​«Не самый удачный жребий»: Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис» 1
17:48 · Лига Европы
​Лепёхин оценил результат жеребьёвки Лиги Европы для «Зенита» эксклюзив
16:51 · Лига Европы
​Боярский: «Лучше бы «Зениту» достался «Наполи», тогда точно прошли бы, а «Бетис» сейчас сильнее «Барселоны» 3
12 Декабря
13:51 · Лига Европы
​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака» 2
11 Декабря
10:57 · Лига Европы
Экс-тренер сборной Польши: «Спартак» - слабая и посредственная команда» 4
09:18 · Лига Европы
Бека-Бека - в топ-5 лучших игроков Лиги Европы по отборам
10 Декабря
23:22 · Лига Европы
Селихов – лучший игрок группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored 1
18:35 · Лига Европы
​Сёмин сделал скандальную публикацию в «Инстаграме» 2
18:23 · Лига Европы
​Элмас стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обойдя Селихова
14:23 · Лига Европы
​Джикия: «Пенальти назначили за фол нашего авантюриста Жиго, пусть переведут ему» 1
14:17 · Лига Европы
​Селихов: «Это был матч всей моей жизни» 2
13:58 · Лига Европы
​Стало известно, сколько «Локомотив» заработал за выступление в Лиге Европы 2
13:43 · Лига Европы
Лоза - о «Спартаке»: Такое везение бывает раз в жизни 3
Все новости
Рекомендуем