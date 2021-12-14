Погребняк вспомнил 2008 год и спрогнозировал «Зениту» победу в Лиге Европы

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф Лиги Европы. Питерцам в соперники достался «Бетис», а эксперт высоко оценил шансы питерцев на положительный результат в данном противостоянии.

Погребняк вспомнил, что в триумфальном розыгрыше 2008 года клубу также попадался оппонент из Испании, а в итоге все закончилось сенсацией. «Почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать?», - сказал Погребняк в интервью ТАСС.

Уточним, что первую встречу питерский коллектив проведет дома, а решающий поединок пройдет уже на территории представителя Ла Лиги.