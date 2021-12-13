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Лига Европы

Колосков – о жеребьёвке Лиги Европы: «Зенит» может задуматься о победе в турнире

13 Декабря 2021 • 22:17 Комментировать (3)

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательно жеребьёвки стыковых матчей плей-офф Лиги Европы. Как оказалось, он высоко оценивает шансы «Зенита» не только на победу в дуэли с «Бетисом», а и на триумф питерцев в турнире.

«Важно то, что «Зенит» сейчас на подъеме. У команды стабилизировался состав, и она демонстрирует эталонную игру. Шансы очень хорошие. С такой игрой можно задуматься о победе в Лиге Европы», - прокомментировал Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

При этом экс-чиновник отметил, что российскому коллективу наверняка потребуются усиления зимой. По его словам, желательно найти замену для Сердара Азмуна, а также укрепить позицию центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
id152079006
13 Декабря 2021 в 23:19
Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот - то это надолго!!!
jUMPER
13 Декабря 2021 в 22:31
ай..уха ха ха...какой слог...какой зачётнай дифирамб...))) эталоная игра энта в самаё яблачка...)))
snk6565
13 Декабря 2021 в 22:23
Еще один...деменционный
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