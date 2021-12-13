​Какие шансы у «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

В понедельник состоялась жеребьёвка стыковых игр Лиги Европы. Соперником питерского «Зенита» стал испанский «Бетис». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этой команде и оценивает шансы чемпиона России на проход в 1/8 финала второго по рангу клубного турнира континента.

Если кто-то не очень внимательно следит за испанским чемпионатом, то такой человек вполне может недооценить «Бетис». В конце концов, это не «Реал», не «Барселоне», не «Атлетико» и даже не «Севилья». В Лиге чемпионов и Лиге Европы «Бетис» выступал суммарно лишь 11 раз, лучший результат – 1/8 финала второго по престижности евротурнира. Скромно, согласитесь. Но стоит взглянуть на текущую турнирную таблицу чемпионата Испании, как восприятие «Бетиса» тут же меняется. Команда располагается на третьей позиции Примеры, в декабре она успела обыграть «Барселону» на выезде (1:0) и «Реал Сосьедад» дома (4:0). Положение и результаты «огурцов» говорят сами за себя.

Дальше – больше. Если посмотреть на состав «Бетиса», то там можно увидеть достаточно известных даже по европейским меркам футболистов. Это и Набиль Фекир, которым в своё время интересовалась «Барселона», и модник Эктор Бельерин, который ранее неплохо пылил в «Арсенале, и Вильям Карвалью, который хорошо известен по играм сборной Португалии. Ещё в «Бетисе» есть нестареющий Хоакин и ряд выпускников академии «Барселоны». Марк Бартра, Кристиан Тельо, Мартин Монтойя – в своё время с этими футболистами связывались большие надежды на «Камп Ноу». Словом, «Бетис» сложно назвать выскочкой – это вполне себе качественная команда.

Главным тренером «Бетиса» является Мануэль Пеллегрини. Это известный специалист, который по ходу своей карьеры поработал во многих клубах. Особняком, конечно, стоят его периоды в «Вильярреале», «Реале» и «Манчестер Сити». «Подводников» и «горожан» Пеллегрини доводил до полуфиналов Лиги чемпионов, плюс в Англии он завоевал три трофея, в частности титул Премьер-лиги в 2014 году.

Каковы же шансы «Зенита» на проход «Бетиса»? Откровенно говоря, явным фаворитом противостояния является испанская команда. «Бетис» имеет более качественный состав, команда показывает хороший футбол и результаты. Впрочем, в футболе не всегда побеждает тот, кто сильнее на бумаге. «Зенит» имеет шансы, если хорошо подготовится и, что немаловажно, поверит в себя. В последние годы качественные матчи питерцев на европейской арене можно сосчитать на пальцах одной руки, и одна из причин – неправильный менталитет. Хочется верить, что что-то в этом плане изменится, и «Зенит» не выйдет на игры против «Бетиса», мысленно уже проиграв.

Помочь «Зениту» в дуэли с «Бетисом» может тот факт, что представители топовых европейских чемпионатов порой не самым серьёзным образом относятся к Лиге Европы. С тех пор, как победа в турнире стала давать билет в Лигу чемпионов, откровенно вторых составов от представителей топ-лиг в Лиге Европы мы не видим, но где-то такие команды всё же не играют на максимуме, и это заметно. Правда, «Бетис» успехами в еврокубках не разбалован, и сложно поверить, что команда Мануэля Пеллегрини несерьёзно отнесётся к Лиге Европы. Но если к февралю «Бетис» будет продолжать идти в верхней части чемпионата Испании, то наверняка именно Примера будет приоритетом «огурцов».

Прямо сейчас шансы «Зенита» на проход «Бетиса» можно оценивать в 35-40%. Но через два месяца расклад может измениться.