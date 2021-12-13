Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Лепёхин: «Бетис» - не «Барселона», но он тоже может создать проблемы «Зениту»

13 Декабря 2021 • 18:51 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением по поводу жеребьёвки Лиги Европы для питерского клуба, в соперники которому достался испанский «Бетис».

- Как оцениваете жеребьевку? Повезло или нет?

- Конечно, любая команда, представляющая такой чемпионат, заслуживает внимания. Но могло быть и хуже. Есть клубы, которые создали бы больше проблем. Конечно, «Бетис» - не «Барселона», но он тоже может создать проблемы. Но если питерский клуб нормально подготовится и хорошо укомплектуется, то ему по силам пройти этого соперника.

- Но ведь «Бетис» сильнее загребского «Динамо», «Олимпиакоса», «Браги» и «Рейнджерс»?

- Может быть «Бетис» и не «Барселона», но они играют в одном чемпионате – топовом. Конечно, это сложнее, чем, допустим, греческая команда.

- Если сравнивать с клубами, с которыми наши команды играли на предыдущих стадиях, то «Лацио» в Серии А сейчас идет девятым, а «Наполи» упал на четвертое место. «Бетис»  выше этих клубов – он на третьей строчке. Как это оцените?

- В таких чемпионатах не важно, какое место занимает твой соперник. Клубы, которые в Испании находится на восьмых – девятых местах, могут быть сильнее, чем первые команды, допустим, Голландии. Такие клубы всегда готовы к серьезному сопротивлению. Они могут играть первым номером и вторым. И могут это делать постоянно.

- Семак заявил, что не хотел бы встречаться с командами из Испании и Италии. Получается, все-таки не повезло?

- Он как в воду глядел. Я его понимаю. Такие команды создадут больше проблем. Но «Зениту» все по силам. Для этого есть все возможности. И внутренние резервы для улучшения игры. За зиму можно хорошо подготовиться и купить кого-то.

- Чем опасен «Бетис» для «Зенита»? Там даже звезд нет.

- Если команда, не имеющая звезд, идет в чемпионате Испании на третьем месте, значит, она мотивирована, собрана из единомышленников, коллектив дружный, и она может что-то противопоставлять более сильным соперникам. В этом может быть проблема.

- Могли бы сопоставить уровень соперников?

- Это трудно сделать, но я не считаю «Бетис» грандом. Потому что есть топовые команды, которые на протяжении десятилетий находится в лидерах европейского футбола. И «Бетис» к таковым не относится.

Реклама


- То есть коленки у зенитовских футболистов не должны трястись?

- Они не должны трястись в силу того, что многие питерские игроки выступают в сборных, побеждают на Олимпиадах. У иностранцев вообще не должно быть проблем с нервами и переоценкой соперника. Именно легионеры делают основной задел.

- Если Азмун зимой перейдет в «Лион», это снизит шансы «Зенита» протий «Бетис»?

- Не думаю, что это что-то изменит в плане выхода в следующую стадию. Его уход станет проблемой, но ее можно решить, если на его место кого-то купить. Не стоит делать из Азмуна игрока, который тащит на себе «Зенит». Он полезен, но это не тот футболист, который может из ничего принести команде три очка.

- Первый матч пройдет дома, а решающий на выезде. Видите в этом небольшой минус?

- Нет. Я давно не разделяю матчи на домашние и гостевые. Главное, чтобы на трибунах были болельщики. Это уже дает мотивацию.

- А вообще этот турнир интересен «Зениту», и способен ли он выиграть в нем?

- Рано говорить о том, способен ли «Зенит» победить в этом турнире, потому что многое зависит от удачи. Без нее точно не выиграть. Но раз «Зенит» играет тут, надо приложить максимум усилий, чтобы сделать это удачно.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Константин Лепёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
18:27 · Лига Европы
​«Не самый удачный жребий»: Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис»
17:48 · Лига Европы
​Лепёхин оценил результат жеребьёвки Лиги Европы для «Зенита» эксклюзив
16:51 · Лига Европы
​Боярский: «Лучше бы «Зениту» достался «Наполи», тогда точно прошли бы, а «Бетис» сейчас сильнее «Барселоны» 2
12 Декабря
13:51 · Лига Европы
​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака» 1
11 Декабря
10:57 · Лига Европы
Экс-тренер сборной Польши: «Спартак» - слабая и посредственная команда» 4
09:18 · Лига Европы
Бека-Бека - в топ-5 лучших игроков Лиги Европы по отборам
10 Декабря
23:22 · Лига Европы
Селихов – лучший игрок группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored 1
18:35 · Лига Европы
​Сёмин сделал скандальную публикацию в «Инстаграме» 2
18:23 · Лига Европы
​Элмас стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обойдя Селихова
14:23 · Лига Европы
​Джикия: «Пенальти назначили за фол нашего авантюриста Жиго, пусть переведут ему»
14:17 · Лига Европы
​Селихов: «Это был матч всей моей жизни» 2
13:58 · Лига Европы
​Стало известно, сколько «Локомотив» заработал за выступление в Лиге Европы 2
13:43 · Лига Европы
Лоза - о «Спартаке»: Такое везение бывает раз в жизни 3
13:19 · Лига Европы
«Спартак» впервые за 25 лет выиграл группу в еврокубках
13:17 · Лига Европы
Гаврилов: «Спартаку» в матче с «Легией» сильно повезло 2
Все новости
Рекомендуем