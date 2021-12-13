​Лепёхин: «Бетис» - не «Барселона», но он тоже может создать проблемы «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением по поводу жеребьёвки Лиги Европы для питерского клуба, в соперники которому достался испанский «Бетис».

- Как оцениваете жеребьевку? Повезло или нет?

- Конечно, любая команда, представляющая такой чемпионат, заслуживает внимания. Но могло быть и хуже. Есть клубы, которые создали бы больше проблем. Конечно, «Бетис» - не «Барселона», но он тоже может создать проблемы. Но если питерский клуб нормально подготовится и хорошо укомплектуется, то ему по силам пройти этого соперника.

- Но ведь «Бетис» сильнее загребского «Динамо», «Олимпиакоса», «Браги» и «Рейнджерс»?

- Может быть «Бетис» и не «Барселона», но они играют в одном чемпионате – топовом. Конечно, это сложнее, чем, допустим, греческая команда.

- Если сравнивать с клубами, с которыми наши команды играли на предыдущих стадиях, то «Лацио» в Серии А сейчас идет девятым, а «Наполи» упал на четвертое место. «Бетис» выше этих клубов – он на третьей строчке. Как это оцените?

- В таких чемпионатах не важно, какое место занимает твой соперник. Клубы, которые в Испании находится на восьмых – девятых местах, могут быть сильнее, чем первые команды, допустим, Голландии. Такие клубы всегда готовы к серьезному сопротивлению. Они могут играть первым номером и вторым. И могут это делать постоянно.

- Семак заявил, что не хотел бы встречаться с командами из Испании и Италии. Получается, все-таки не повезло?

- Он как в воду глядел. Я его понимаю. Такие команды создадут больше проблем. Но «Зениту» все по силам. Для этого есть все возможности. И внутренние резервы для улучшения игры. За зиму можно хорошо подготовиться и купить кого-то.

- Чем опасен «Бетис» для «Зенита»? Там даже звезд нет.

- Если команда, не имеющая звезд, идет в чемпионате Испании на третьем месте, значит, она мотивирована, собрана из единомышленников, коллектив дружный, и она может что-то противопоставлять более сильным соперникам. В этом может быть проблема.

- Могли бы сопоставить уровень соперников?

- Это трудно сделать, но я не считаю «Бетис» грандом. Потому что есть топовые команды, которые на протяжении десятилетий находится в лидерах европейского футбола. И «Бетис» к таковым не относится.

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- То есть коленки у зенитовских футболистов не должны трястись?

- Они не должны трястись в силу того, что многие питерские игроки выступают в сборных, побеждают на Олимпиадах. У иностранцев вообще не должно быть проблем с нервами и переоценкой соперника. Именно легионеры делают основной задел.

- Если Азмун зимой перейдет в «Лион», это снизит шансы «Зенита» протий «Бетис»?

- Не думаю, что это что-то изменит в плане выхода в следующую стадию. Его уход станет проблемой, но ее можно решить, если на его место кого-то купить. Не стоит делать из Азмуна игрока, который тащит на себе «Зенит». Он полезен, но это не тот футболист, который может из ничего принести команде три очка.

- Первый матч пройдет дома, а решающий на выезде. Видите в этом небольшой минус?

- Нет. Я давно не разделяю матчи на домашние и гостевые. Главное, чтобы на трибунах были болельщики. Это уже дает мотивацию.

- А вообще этот турнир интересен «Зениту», и способен ли он выиграть в нем?

- Рано говорить о том, способен ли «Зенит» победить в этом турнире, потому что многое зависит от удачи. Без нее точно не выиграть. Но раз «Зенит» играет тут, надо приложить максимум усилий, чтобы сделать это удачно.

Елена Григорьевская