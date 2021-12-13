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Лига Европы

​«Не самый удачный жребий»: Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис»

13 Декабря 2021 • 18:27 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу попадания команды на «Бетис». Команды сойдутся в стыковом раунде Лиги Европы и разыграют путёвку в 1/8 финала турнира.

«Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак назвал жребий «не самым удачным», сославшись на то, что против представителей Испании всегда сложно играть, учитывая их качества. При этом рулевой «Зенита» отметил, что попасть на «Наполи» и «Лацио» было бы ещё хуже – Семак считает эти команды более сильными, чем «Бетис».

Также Сергей Семак сказал, что в составе «Бетиса» хватает футболистов высокого уровня.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Сергей Семак
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