Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Питерцам достался испанский «Реал Бетис».

«Думаю, это не худший вариант, но и не лучший. «Бетис» - команда, которая представляет один из самых сильных чемпионатов. Они способны создать «Зениту» проблемы. Но как бы там ни было, это не топовая европейская команда. Думаю, на данный момент «Зенит» не фаворит. Мы на данный момент видим возможности питерцев, видим результаты игр в РПЛ, но, как мне кажется, это не отражает положение дел, происходящих в футбольной Европе.

«Бетис» идёт на третьем месте а Ла Лиге. Они умеют играть с такими грандами, как «Реал» и «Барселона» и умеют играть с более слабыми командами. Команда у них вариативная. Без каких-либо суперзвезд, без крутого пиара команда находится в лидерах испанского чемпионата. Это уже говорит о многом», - сказал Лепёхин.

Первый матч против «Бетиса» «Зенит» проведёт дома 17 февраля, а ответный – на выезде 24 февраля.