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Лига Европы

Ташуев: «Бетис» похож на «Динамо», а «Зенит» любит играть против таких соперников» эксклюзив

13 Декабря 2021 • 17:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы для санкт-петербургского «Зенита», который сыграет с севильским «Бетисом».

- «Бетис» сейчас на ходу и на слуху. Это команда одновременно и молодая, и с опытными исполнителями. Там играет вратарь Клаудио Браво и до сих пор пылит на хорошем уровне 40-летний Хоакин. Помню, любовался им ещё двадцать лет назад, он всегда мне нравился. Ну и самое главное, тренирует «Бетис» Мануэль Пеллегрини, который в своё время ставил креативный атакующий футбол в «Манчестер Сити». Питерцам достался неплохой соперник, хотя «Зенит» любит играть против таких команд, оставляющих пространство для быстрых атак.

«Бетис» похож по игре на «Динамо» – это задорные команды, стремящиеся доминировать и атаковать высоко. Но «Зенит» вчера в первом тайме полностью переиграл динамовцев. Ему нравится, когда его соперник много атакует с оголёнными зонами в обороне. Питерцы оборачивают это себе на пользу за счёт бразильцев и тех же Мостового с Кузяевым, хорошо выбегающих в контратаки.

Дай бог, чтобы у «Зенита» не было травм. Мне кажется, соперничество с «Бетисом» будет интересным. Итог трудно предсказать. Шансы 50 на 50. На таком уровне лёгких оппонентов нет. «Зенит» тяжело играл в группе Лиги чемпионов с «Мальмё», но то команда более закрытая, нацеленная на прагматичный футбол. В плей-офф еврокубков нужно прикладывать максимум усилий, необходимо тренерское мастерство. На кон ставится престиж клуба и финансовая составляющая.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Динамо Москва Лига Европы Сергей Ташуев
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