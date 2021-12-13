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Лига Европы

​Боярский: «Лучше бы «Зениту» достался «Наполи», тогда точно прошли бы, а «Бетис» сейчас сильнее «Барселоны»

13 Декабря 2021 • 16:51 Комментировать (2)

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился своими мыслями по поводу состоявшейся жеребьёвки Лиги Европы.

Напомним, что «Зениту» в стыковых играх за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы предстоит сыграть с испанским «Бетисом».

Боярский сказал sport24, что лучше бы «Зениту» достался «Наполи». По словам артиста, питерцы точно прошли бы итальянскую команду, учитывая то, что на групповой стадии её дважды обыграл «Спартак».

Что касается «Бетиса», то Боярский сказал, что эта команда сейчас сильнее «Барселоны». Впрочем, артист верит в проход «Зенита». Он напомнил, что на прошлой неделе питерцы на равных играли с «Челси» (ничья 3:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Наполи Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
id152079006
13 Декабря 2021 в 17:41
Бетис, не подведи!!!
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13 Декабря 2021 в 17:16
Придумываем отмазку заранее. То же мне сильнее Браселоны, сейчас половина клубов Европы сильнее Браселоны.
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