Испанские «огурцы»: с кем «Зенит» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, какие шансы пройти дальше

Знакомимся с «Бетисом» и Мануэлем Пеллегрини

Лига Европы радует новым форматом. Стадия 1/16 финала получится половинчатой – сыграют только клубы, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ, против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов. Поэтому сегодня своего соперника узнал только питерский «Зенит». Им стал испанский «Бетис».

Московский «Спартак» ждёт кого-то из победителей 1/16 финала Лиги Европы, но не «Зенит». На стадии 1/8 ЛЕ ещё будут разводить команды из одной страны. С нашими клубами всё понятно, теперь давайте поговорим о сопернике, который пока один. 17 и 24 февраля «Зенит» сыграет против «Бетиса» и, если вы не следите за испанским чемпионатом, то можете подумать, что с соперником повезло. Но это не так.

Стоимость состава и главные звёзды

«Бетис» стоит значительно дороже «Зенита», состав испанской команды оценён Трансфермарктом на 220 млн евро, а питерской – на 170. Главный актив «огурцов» расположен в полузащите. За развитие атак отвечает Набиль Фекир, которому пророчили куда серьёзнее, чем «Бетис». Француз оценён в 25 млн евро. Совсем чуть-чуть ему уступают Гуидо Родригес (22 млн евро), которого всё хочет купить «Ливерпуль», и Серхио Каналес, подававший надежды в мадридском «Реале».

Перед началом этого сезона «Бетис» совершил две очень выгодные арендные сделки. На правом краю обороны без устали носится Эктор Бельерин, заскучавший в «Арсенале», а таранного форварда играет Виллиан Жозе, почему-то ставший не нужен «Реалу Сосьедад». Отметим наличие сразу двух воспитанников «Барселоны» в обороне. «Бетис» любезно приютил Марка Бартру и Мартина Монтойю. Главная звезда нападения – Хуанми, наколотивший 11 мячей за 15 матчей Ла Лиги этого сезона. Большую роль играет, кажется, вечный игрок «Бетиса» - мексиканец Андрес Гуардадо.

Главный тренер – ключ к успеху

Прямо сейчас «Бетис» идёт на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги. У мадридского «Атлетико» матч в запасе, но даже в случае победы «матрасники» севильский клуб не догонят. Назвать такой результат случайным конечно же не получится. 17 туров и уверенная игра «Бетиса» говорят сами за себя. Видна крепкая тренерская рука. Летом 2020-го команду принял Мануэль Пеллегрини, уже выстраивавший грозный «Вильярреал» в рамках испанского чемпионата.

Есть на счету чилийского наставника победа в АПЛ с «Манчестер Сити», о классе Пеллегрини не принято спорить, все знают, что чилиец – специалист высочайшего уровня, у которого лучше получается работать с середняками. Постепенно он собирает невероятно боеспособную команду из не самых звёздных футболистов. Так получилось и в «Бетисе». На второй сезон работы Пеллегрини уже всерьёз претендует на место в топ-4 Ла Лиги, а его процент побед за это время – 50, что отлично для «Бетиса». Ведь Пеллегрини принял команду в посредственном состоянии и нижней части турнирной таблицы.

Как играют, за счёт чего побеждают

Инженер (прозвище Пеллегрини) выстроил оборону в четыре защитника. По флангам трудятся Алекс Морено и Эктор Бельерин, в центре Виктор Руис и Эдгар Гонсалес. В случае ротации чаще всего появляются воспитанники «Барсы» - Бартра и Монтойя. В опорной зоне сплав опыта и невероятной работоспособности: Андрес Гуардадо и Гуидо Родригес. А в атакующих построениях очень часто происходит ротация. Фекир, Каналес и Хуанми – главная ударная сила, но часто появляется Виллиан (этаким тараном), Тельо (чтобы растянуть оборону), Борха Иглесиас (очень техничный форвард). Есть ещё молодой Руибаль и, конечно же, ветеран Хоакин, который получает всё меньше и меньше игрового времени.

Шансы не в пользу «Зенита» - 40 на 60

Как не печально признавать, но пройти «Бетис» шансов не так много. У Пеллегрини тактически выстроенная команда с очень хорошими исполнителями. Ещё и в конце февраля «огурцы» будут в куда лучшей форме, чем «Зенит», который ждут перестройки в атаке из-за возможных трансферов Азмуна/Альвареса.