​«Барселона» против «Наполи»: Все пары стыкового раунда Лиги Европы

В Лиге Европы больше нет стадии 1/16 финала. Эту стадию заменили стыковые матчи с участием команд, которые в группах финишировали вторыми, и команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

«Зениту», как мы уже знаем, по итогам понедельничной жеребьёвки в соперники достался испанский «Бетис». Представим и другие пары этого раунда.

«Севилья» сыграет против загребского «Динамо», «Аталанте» достался «Олимпиакос», «РБ Лейпциг» пересечётся с «Реалом Сосьедад».

«Порту» выпал «Лацио», «Шерифу» досталась «Брага», а дортмундской «Боруссии» - «Глазго Рейнджерс».

Самая яркая пара этой стадии: «Барселона» против «Наполи».

Матчи пройдут 17 и 24 февраля.