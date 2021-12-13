​«Зенит» узнал имя соперника в Лиге Европы

В понедельник в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка Лиги Европы. Речь идёт о раунде стыковых игр, где команды, которые на групповой стадии заняли вторые места, сыграют с командами, которые понизились в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Эти команды сформировали восемь пар – в каждой паре будут разыгрываться билеты в 1/8 финала, куда уже попали победители групп Лиги Европы.

«Зенит» на этой стадии сыграет против испанского «Бетиса».

Первый матч команда Сергея Семака проведёт дома 17 февраля, а ответный – на выезде 24 февраля.

Добавим, что «Спартак» путь в плей-офф начнёт сразу с 1/8 финала Лиги Европы.