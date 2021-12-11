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Бека-Бека - в топ-5 лучших игроков Лиги Европы по отборам

11 Декабря 2021 • 09:18 Комментировать

20-летний хавбек Алексис Бека-Бека включен в топ-5 лучших игроков группового этапа Лиги Европы по числу отборов.

Как свидетельствует статистика на официальном сайте УЕФА, на счету французского полузащитника 13 отборов в шести поединках. По этому показателю игрок «железнодорожников» занял третье место среди всех участников. Больше всех отборов совершил хавбек голландского ПСВ Эрик Гутьеррес – 18.

«Локомотив» неудачно провел очередную еврокубковую кампанию. Подопечные Маркуса Гисдоля набрали всего два балла и заняли последнее место в своем квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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