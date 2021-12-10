​Элмас стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обойдя Селихова

На страничке Лиги Европы в «Твиттере» сообщается о том, что лучшим игроком шестого тура группового этапа турнира был признан полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас.

В матче против «Наполи» в четверг вечером Эльиф Элмас отметился двумя результативными ударами. Неаполитанцы обыграли дома «Лестер» со счётом 3:2 и вышли в плей-офф Лиги Европы со второго места.

Стоит сказать, что в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы находился вратарь «Спартака» Александр Селихов. Он отбил пенальти в конце игры против «Легии» и принёс москвичам путёвку в 1/8 финала турнира.