Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итоги выступлений российских клубов в рамках группового этапа еврокубков.

О «Зените»

«Насколько успешным оказался евросезон для «Зенита», покажет теперь выступление в Лиге Европы. Опыт у команды есть. По-разному можно оценивать группу, которая была у «Зенита» в Лиге чемпионов. Наверное, изначальные задачи подразумевали именно такой результат: третье место и продолжение борьбы в Лиге Европы. Но последний матч показал, что возможности для борьбы за выход из группы были достаточно хороши. «Ювентус» переживает сейчас не лучшие времена: они плохо выступают в чемпионате Италии, у них смена поколений. Думаю, если бы акцент в тактике был смещён с обороны на атаку, как это сделали в игре против «Челси», была возможность «Ювентус» обыграть.

Игра против «Челси» - это то, к чему надо прийти. Тогда мы будем говорить не о случайностях. Выход из группы для нас - сейчас предел достижений».

О «Спартаке»

«Матч «Спартака» с «Легией» оставил двоякое впечатление. Я бы не стал относить его к числу матчей, которые качеством игры доставили бы удовольствие. Но была рациональность, построенная схема. За счет этого и проблем «Легии» в атаке, мы увидели лишь один опасный момент у ворот «красно-белых». «Спартаковцы» использовали грубую ошибку обороны поляков».

О «Локомотиве»

«Что касается «Локомотива», то неудачи наверняка оказывают влияние на обстановку в команде. Но я бы не сказал, что это касается рабочей атмосферы. Видно, что команда старается и, самое главное, видно, к чему хочет прийти главный тренер».

О тренерах

«У «Локомотива» и «Спартака» в этом плане много схожего. Тренеры пришли в сложной ситуации, не зная уровень чемпионата и уровень команды. Проблема с игроками тоже есть. Я бы сказал, что требования Витории и Гисдоля противоречат возможностям игроков. И в то же время, если будем искать им замены, мы лишим главной цели этих тренеров: последовательность, возможность изменить условия, усилиться. Так ушёл Каррера, так ушёл Тедеско. При нынешних обстоятельствах нужно найти возможность сохранить то, что было сделано. Нужно надстраивать по чуть-чуть, а не строить новую команду резко. Очень много давления со стороны болельщиков и критиков. Думаю, проблема именно в этом».

О Рангнике и проблемах главных тренеров

«Многие говорят о том, что результаты «Локомотива» связаны с тем, что из клуба ушёл Рангник. А кто такой Рангник? Он руководитель, это понятно. Но ведь не он определяет состав, не определяет тактику. Об этом даже речи не должно быть. Мы видим, к чему хочет прийти Гисдоль. А говорить о том, что результаты зависят от ухода Рангника или ещё какого-то спортивного директора, это просто смешно. Задача руководства - создать условия для тренера. Но выстраивание команды - это прерогатива главного тренера.

Бывает проблема, что руководство просит тренера выпускать определённого игрока, потому что у него было такие условия при подписании контракта. Например, он должен сыграть определённое количество игр или вообще выходить в каждом матче согласно условиям контракта. А его игровое состояние может не соответствовать требованиям тренера. Поэтому в руководстве должно быть единоначалие. Гисдоль и Рангник - это два полководца в одной армии. Естественно, они уступят посредственному противнику. Так говорил Наполеон. У них разное видение и понимание игры. Решение Рангника было уйти, к чему это приведёт, не знаю. Ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться.

Приходить в «Локомотив», ставить какие-то задачи, а потом уходить, это уже вполне понятно. Тем более с той чехардой, которая происходит с тренерами. У нас много тренеров, которые уезжали из России и достигали результатов на родине. Тот же Манчини, к примеру. А у нас тренер, который выигрывает Лигу чемпионов, может не устраивать «Спартак». Речь о Невио Скале. Я однажды с ним разговаривал, и он сказал, что в России работалось тяжело. Тренер должен выполнять работу, а не оглядываться назад и думать о том, что подумает спортивный директор, что подумает президент клуба. Можно вспомнить выражение из Библии, которое мне нравится: «Взявшийся за плуг и оглядывающийся назад, поле не вспашет».