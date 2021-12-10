Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлений российских клубов в рамках группового этапа еврокубков.

- Единственная команда, представляющая Россию в Лиге чемпионов, не смогла выйти из группы. Насколько третье место - удачный результат для «Зенита», учитывая, что в соперниках были «Ювентус» и «Челси»?

- Скажем так, «Зенит» взял своё. Был расчёт на то, что питерцы будут бороться за попадание в Лигу Европы. Так и случилось. Они заняли своё место. Ничего такого здесь нет. Взяли своё: выше не прыгнули, но и не провалились.

- Согласны с тем, что в заключительном матче против «Челси» был настоящий «Зенит»?

- «Челси» всё-таки вышел не полностью основным составом. Правда, многие клубы бы позавидовали такому второму составу. Как только «Челси» прибавлял, у «Зенита» начинались проблемы. Конечно, хорошо, что так сыграли. Питерцы поймали свою игру, создавали моменты, реализовали их. Хорошая игра, но плохо, что не последует продолжение игр в Лиге чемпионов.

- Способен ли «Зенит» «пошуметь» в Лиге Европы?

- Надо посмотреть ещё, на кого выйдут. Хотелось бы, конечно. Хочется, чтобы наши клубы в Европе чего-то добились. Чтобы было не стыдно, а то мы всё дальше и дальше в таблице коэффициентов УЕФА падаем. Скоро докатимся до того, что чемпион страны будет играть отборочные матчи в Лигу чемпионов.

- Теперь поговорим про «Спартак». Команда заняла первое место в группе с «Наполи» и «Лестером». Насколько удивил такой результат?

- Честно говоря, очень удивил. После жеребьёвки казалось, что объективно «Спартак» может бороться лишь за третье место. Но команда очень приятно удивила. Я не знаю, как это назвать, чудом или парадоксом, но вряд ли кто-то верил, что «Спартак» займёт первое место в такой группе.

- Теперь разговоры об увольнении Руя Витории отойдут в сторону?

- Понятно, что на него оказывалось давление. Я просто не понимаю руководство «Спартака». Как такие слухи можно допускать? Нужно было выступить и сказать, что до окончания чемпионата, например, вопрос закрыт. Зачем такие спекуляции нужны? Это влияет и на команду, и на руководство. Руководство должно выступить и сказать, что тема закрыта. И тогда не будет ничего этого. Так невозможно работать ни одному тренеру. Ну придёт Ваноли, он супер-пупер что ли? Тренер с именем какой-то что ли? Сразу чемпионом сделает? Его так же могут уволить через полгода.

Надо набраться терпения. Сразу команда не строится, тем более с такими игроками. Надо вести трансферную политику, набирать квалифицированных игроков, и тогда что-то спрашивать. Все хотят чемпионами быть, но надо терпение. Нужно подобрать каких-то игроков под тренера. Я лично не знаю, какой Руй, но кажется, что он немного мягкий по нашим меркам. Был такой тренер Федотов, мне довелось с ним поработать. Он был высококвалифицированный специалист, который даст фору и на поле, и за полем. Но он был мягкий, и его съели в «Спартаке», хотя он давал результат. Здесь то же самое. Витория - квалифицированный специалист. Он делает свою работу от и до. У нас может быть он не даст такой результат, как в Европе. У нас, может быть, нужен «тренер-полкан», который будет орать, метать молнии. Но у Руя другой склад. Нужно подобрать игроков под него, а вот потом уже спрашивать за результат. Если состав усилился по его усмотрению, а результата нет, тогда да. Так что нужно терпеть. Если ему довериться, думаю, результат будет.

- На что теперь способен «Спартак» в Лиге Европы?

Реклама

- Хорошо, что они вышли. Сейчас сложно сказать. Завтра может команда поменяться. Кто-то уйдёт, кто-то придет. Конечно, хотелось бы, чтобы наши клубы выиграли что-то. Но пока говорить рано.

- Если говорить о «Локомотиве», последнее место в группе без единой победы. Полный провал?

- Изначально я думал, что в лучшем случае будет третье место. Сейчас «Локомотив» - проект Рангника. Он пришёл, ему доверились. Он начал делать большую перестройку. Он пришёл со своим штабом. Мне непонятно, почему убрали Николича. Зачем продлевали контракт, если хотели убрать? А теперь Рангник при первой возможности уехал в «Манчестер Юнайтед», причём на роль главного тренера. А почему ты тут не пришёл на должность главного тренера? Рулил бы командой, трансферами. А так получается, Остап Бендер приехал. Наобещал всего и уехал при первой возможности. А кто будет доделывать? Он пригласил какого-то тренера непонятного. Шварц в «Динамо» пришёл и дал результат, хотя тоже был неизвестным. Но тут результата нет.

- Вы верите в то, что после зимней паузы «Локо» заиграет по-другому?

- Нет. Думаю, будут изменения. Вопрос надо решать. Почему люди Рангника должны работать в клубе, если сам Рангник ушёл? Кто за них отвечает теперь? Вопросы, на которые нужно отвечать. Я думаю, что Гисдоля сменят. У «Локо» провал за провалом, они проигрывают и в РПЛ, и в Лиге Европы. Думаю, если бы остался Николич, «Локомотив» бы поборолся за третье место, а, может быть, и за выход из группы. При нём была игра, был определённый стиль. Да, он играл от обороны, но это приносило результат. В том году с таким стилем «Локомотив» занял второе место. А сейчас всё это пропало. Всё забуксовало. Как говорил Рангник: «Из паровоза сделаем Сапсан». Но получилось, что уже даже не паровоз. Видно, не на пару, а на дровах уже работает.

- Какую бы поставили общую оценку российским клубам за выступление?

- Честно говоря, троечку. «Спартак» сотворил чудеса, если бы не это, то вообще тройка с минусом. На сегодняшний день наш футбол такой. Могли лучше? Да, могли. Но могли и хуже. Могли вообще провалиться. «Спартак» сотворил невозможное. Они порадовали народ. Ещё и пенальти, который придумали, Селихов взял. Если бы сыграли вничью, заняли бы третье место. А так, очень приятно за них. Пусть это стечение обстоятельств, но победителей не судят. Первое место есть первое место. Если команда усилится, «Спартак» продолжит успешно выступать в Лиге Европы. «Зенит» тоже способен. А «Локомотиву» пора заканчивать перестройку, приходить к адекватному знаменателю и перестать витать в облаках. Как говорят, что хорошо русскому, то плохо немцу. Нужно взвешивать всё, прежде чем вовлекаться в такие проекты. Думаю, такие люди есть и у нас, которые могли бы что-то сделать бед всяких закидонов и обещаний. Сёмин тот же давал результат. Пусть без больших проектов, но была стабильность. А сейчас всего наобещали, а «Локомотив» помчал вниз. Рушить всегда легче, чем создавать. Так что троечка. Хотелось бы, чтобы наш футбол давал результаты. Чтобы не было стыдно ни за сборную, ни за клубы. И хочется видеть интересный чемпионат.

Николай Алексеев