Линекер: С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Лестера» от «Наполи» в поединке шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Английский клуб уступил со счётом 2:3 и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, отправившись в Лигу конференций.

«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций. Они стали на шаг ближе к этому после сегодняшнего вечера», — написал Линекер в Twitter.

«Лестер» стал третьим в группе C Лиги Европы, набрав 8 очков в шести поединках. «Спартак» (10) занял первое место. Вторым финишировал «Наполи», который уступил московскому клубу по личным встречам.

Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Лиги конференций проходит впервые.