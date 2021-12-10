Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу столичного «Спартака» над «Легией» в последнем туре группового этапа Лиги Европы (1:0) и поделился своим мнением о будущем наставника «красно-белых» Руя Витории.

- Чёрная форма помогла «Спартаку», в отличие от «Локомотива». Вообще, для «красно-белых» чёрный цвет реально фартовый, они побеждали в такой форме в гостях «Аякс» в плей-офф Лиги Европы 2011 года. Так что спартаковцам можно подумать о смене клубных цветов. Но это шутка, конечно.

Никто не мог предположить, что «Спартак» займет первое место в группе, где есть «Наполи» и «Лестер». Решающий матч с «Легией» было приятно смотреть, я получил эстетическое удовольствие от игры. Этот матч имел турнирное значение, в отличие от встречи «Зенита» и «Челси». Обе команды бились за победу, такие сценарии мне нравятся.

«Легия» показывала хороший футбол, и «Спартак» правильно сделал, что не стал играть первым номером, в отличие от того же домашнего матча с «Лестером». Скорее всего, тогда Витория ещё не разобрался в ситуации, а теперь он изучил свою команду лучше. Но здесь всё равно важно найти баланс. Как бы ты ни оборонялся, ты всё равно можешь в конце концов пропустить, что мы видели в недавнем отборочном матче Хорватия – Россия. Если бы спартаковцы агрессивнее действовали в атаке, то могли бы забить в ворота «Легии» второй мяч и провести концовку без такой нервотрёпки. Потому что когда «Спартак» оказывал давление на защитников соперника, находившихся с мячом, те сразу начинали паниковать и допускать потери.

Респект «Спартаку» и Витории, на которого в последнее время обрушилась лавина критики. Наверное, хорошо, что он не знает русский язык и не читает российскую прессу, где о нём чего только не пишут. И если так посмотреть, то Виторию не за что увольнять из «Спартака». Задачу на европейской арене он выполнил превосходно – в тяжёлой группе «красно-белые» заняли первое место.

Что касается чемпионата, то бывают ситуации, когда команда неудачно стартует при новом тренере. Зачастую в таких ситуациях надо набраться терпения и ждать. Не всегда всё получается быстро. Маурицио Сарри тоже сначала не достигал успехов. Он сменил больше десяти клубов, прежде чем заявил о себе в «Эмполи». Он неудачно начинал в своих командах, они плохо набирали очки, и его быстро увольняли. Но руководство «Эмполи» поверило в Сарри и проявило выдержку, ещё это было связано с невысокой зарплатой тренера. И Сарри вывел «Эмполи» в Серию А, подняв свои котировки, после чего поработал с «Наполи», «Челси» и «Ювентусом», а сейчас тренирует «Лацио».