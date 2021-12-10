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Газзаев отреагировал на выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков

10 Декабря 2021 • 10:57 Комментировать

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков. Специалист отметил, что такое развитие событий было ожидаемым.

До этого «Спартак» взял верх над «Легией» (1:0) и пробился с первого места в группе в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее в 1/16 финала турнира вышел «Зенит», который стал третьим своей группе в Лиге чемпионов.

«Очень рад за команды. Это было прогнозируемо. Выход «Зенита» и «Спартака» — заслуженный.

Ребята молодцы. Добились такого успеха. Российские клубы показали хороший результат», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

Соперники «Спартака» и «Зенита» в плей-офф определятся позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Газзаев
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