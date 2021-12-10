Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездное поражение «железнодорожников» от французского «Марселя» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1.

- «Марсель» играл у себя дома и был, на мой взгляд, явным фаворитом, учитывая то, что у «Локомотива» сейчас кризис, и «железнодорожники» проводят так называемый апгрейд, перезагрузку. «Марсель» хорошо контролировал мяч, однако не показал чего-то сверхъестественного. Где-то московскую команду выручил Худяков, но нельзя сказать, что «Марсель» переиграл «Локомотив» по всем статьям.

Радует, что у «железнодорожников» включена в основную обойму большая группа молодых футболистов. Академия «Локомотива» работает хорошо. Тот же Худяков – парень весьма талантливый, и у него может получиться хорошее будущее. Европейские тренеры Гисдоль и Шварц не боятся ставить молодых игроков в основной состав – такую же ситуацию мы видим и в «Динамо». Благодаря этому молодёжь приобретает необходимый опыт и растёт как на дрожжах.