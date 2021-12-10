Роджерс - про Лигу конференций: Не знаю, что это за турнир

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс отреагировал на вылет клуба из Лиги Европы в Лигу конференций. Ранее английский клуб в Италии уступил «Наполи» со счётом 2:3.

«Не знаю даже, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы. Хотели стать первыми в квартете, или хотя бы вторыми.

Лига конференций? Пока не знаю, что это такое. Уверен, в ближайшее время у меня будет больше информации», — цитирует Роджерса Goal.

«Лестер» стал третьим в группе C Лиги Европы, набрав 8 очков в шести поединках. «Спартак» (10) занял первое место. Вторым финишировал «Наполи», который уступил московскому клубу по личным встречам.