Все участники весенней стадии еврокубков и соперники «Спартака» с «Зенитом»

На футбольных полях Европы отгремели последние международные баталии 2021 года. Пришло время называть победителей.

В Лиге чемпионов продолжат выступление «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус» (сеяные команды при жеребьевке), а также «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси» (несеяные).

В Лиге Европы в 1/8 финала пробились «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм».

В 1/16 финала Лиги Европы сразятся выбывшие из Лиги чемпионов «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья» и «Зенит», а также финишировавшие вторыми в Лиге Европы «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и «Динамо» Загреб.

В 1/8 финала Лиги конференций попали ЛАСК, «Гент», «Рома», АЗ, «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Базель».

Выбывшие из Лиги Европы «Спарта» Прага, ПСВ, «Лестер», «Фенербахче», «Марсель», «Митьюлланд», «Селтик» и «Рапид» сыграют в 1/16 финала против вторых команд в группах Лиги конференций: «Маккаби» Тель-Авив, «Партизан», «Будё-Глимт», «Раннерс», «Славия», ПАОК, «Витесс» и «Карабах».