Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Все участники весенней стадии еврокубков и соперники «Спартака» с «Зенитом»

10 Декабря 2021 • 01:00 Комментировать (3)

На футбольных полях Европы отгремели последние международные баталии 2021 года. Пришло время называть победителей.

В Лиге чемпионов продолжат выступление «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус» (сеяные команды при жеребьевке), а также «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси» (несеяные).

В Лиге Европы в 1/8 финала пробились «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм».

В 1/16 финала Лиги Европы сразятся выбывшие из Лиги чемпионов «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья» и «Зенит», а также финишировавшие вторыми в Лиге Европы «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и «Динамо» Загреб.

В 1/8 финала Лиги конференций попали ЛАСК, «Гент», «Рома», АЗ, «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Базель».

Выбывшие из Лиги Европы «Спарта» Прага, ПСВ, «Лестер», «Фенербахче», «Марсель», «Митьюлланд», «Селтик» и «Рапид» сыграют в 1/16 финала против вторых команд в группах Лиги конференций: «Маккаби» Тель-Авив, «Партизан», «Будё-Глимт», «Раннерс», «Славия», ПАОК, «Витесс» и «Карабах».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
lazarevs08
10 Декабря 2021 в 01:40
Тоже хочу, чтобы лысый, злобный карлик в Питер приехал)))
CELTIC FROST
10 Декабря 2021 в 01:21
Ну не торопитесь-то так. Витесс вообще-то еще никуда не вышел. Если Тоттенхэм выиграет у лишенного мотивации Ренна. то в плэй-офф со 2 места пройдут именно англичане. Или вы не в курсе. что их матч перенесли?)
redwhite1959
10 Декабря 2021 в 01:08
Хорошо бы увидеть противостояние "Зенит" - "Наполи"!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Лион 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
окончен Ференцварош 1:0 Байер Л
окончен Генк 0:1 Рапид Вена
окончен Брага 1:1 Црвена Звезда
окончен Селтик 3:2 Бетис
окончен Марсель 1:0 Локомотив Москва
окончен Лудогорец 0:0 Митьюлланд
окончен Лацио 0:0 Галатасарай
окончен Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
01:52 · Лига Европы
Худяков: «Старались, бегали, отдавали все силы, видно этого не хватило для победы»
01:24 · Лига Европы
Гисдоль: «У нас молодая команда, она играла против опытных соперников из «Марселя»
01:21 · Лига Европы
Витория заслужил право доработать как минимум до конца сезона
00:57 · Лига Европы
«Галатасарай» удержал нули с «Лацио», «Карабах» проиграл «Базелю», Лунёв дебютировал в «Байере»
00:55 · Лига Европы
«Локомотив» не побеждает уже семь матчей, у команды Гисдоля пять поражений кряду
00:39 · Лига Европы
«Надеюсь, будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы»: Джикия обратился к журналистам после победы над «Легией»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о Витории: «Не вижу, что он что-то добавил в игру команды» 2
00:20 · Лига Европы
Камано покинул поле на носилках в матче с «Марселем»
00:04 · Лига Европы
Руй Витория оценил игру Селихова 1
09 Декабря
23:54 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория: «Я – тренер «Спартака» 3
23:46 · Лига Европы
Руй Витория: «Спартак» по праву завоевал первое место в группе
23:45 · Лига Европы
Как «Спартак» выиграл решающий матч 2021 года в Лиге Европы - видео видео
23:41 · Лига Европы
Как «Наполи» выбил «Лестер» в голевой перестрелке - видео видео
23:27 · Лига Европы
«Спартак» — чемпион!»: Соболев отреагировал на выход «красно-белых» в 1/8 финала Лиги Европы 3
23:18 · Лига Европы
Боярский: Пускай болельщики «Спартака» порадуются, но вчерашний матч «Зенита» был круче 9
Все новости
Рекомендуем