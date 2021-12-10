«Галатасарай» удержал нули с «Лацио», «Карабах» проиграл «Базелю», Лунёв дебютировал в «Байере»

Для победы в группе Е Лиги Европы «Лацио» нужно было дома обыграть «Галатасарай» со счётом 1:0 или с разницей в два мяча. Но финальный свисток прозвучал при нулях на табло, поэтому турки финишировали первыми, их соперник - второй.

«Вест Хэм» уступил дома загребскому «Динамо» (0:1) в поединке, который ничего не решал. Андрей Лунёв дебютировал в «Байере» матчем с «Ференцварошем» и пропустил в концовке - 0:1.

В группе Н Лиги конференций «Базель» и «Карабах» бились за первое место в группе, и хозяева были сильнее - 3:0. Ничья «Омонии» и «Кайрата» (0:0) оставила киприотов на второй строчке, команда Курбана Бердыева - четвертая.