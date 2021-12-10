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Лига Европы

«Галатасарай» удержал нули с «Лацио», «Карабах» проиграл «Базелю», Лунёв дебютировал в «Байере»

10 Декабря 2021 • 00:57 Комментировать
Омония
0:0
Кайрат
окончен

Для победы в группе Е Лиги Европы «Лацио» нужно было дома обыграть «Галатасарай» со счётом 1:0 или с разницей в два мяча. Но финальный свисток прозвучал при нулях на табло, поэтому турки финишировали первыми, их соперник - второй.

«Вест Хэм» уступил дома загребскому «Динамо» (0:1) в поединке, который ничего не решал. Андрей Лунёв дебютировал в  «Байере» матчем с «Ференцварошем» и пропустил в концовке - 0:1.

В группе Н Лиги конференций «Базель» и «Карабах» бились за первое место в группе, и хозяева были сильнее - 3:0. Ничья «Омонии» и «Кайрата» (0:0) оставила киприотов на второй строчке, команда Курбана Бердыева - четвертая.

Протокол игры  
Лацио 0:0 Галатасарай
Стракоша Томас Хюсай Эльсейд   63' (Лаццари Мануэль (   63') Луис Фелипе   11' Ачерби Франческо Марушич Адам Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   73' (Альберто Луис (   73') Башич Тома   73' (Катальди Данило (   73') Педро Родригес   63' (Андерсон Фелипе (   63') Иммобиле Чиро Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна Пепе Акпа-Акпро Жан-Даниэль Раду Стефан Патрик Фурланетто Алессио Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Моро Рауль
Муслера Фернандо Йедлин Деандре Нельссон Виктор Маркан Маркос Ван Анхольт Патрик Фегули Софьян   63' (Моруцан Олимпиу (   63') Антальялы Тайлан Кутлу Беркан   88' (Люиндама Кристиан (   88') Актюркоглу Мухаммед   16'   88' (Мохамед Мостафа (   88') Диань Мбайе   69' (Байрам Омер (   69'   77') Бабель Райан   63' (Кылынч Эмре (   63'   84')
Запасные: Йылмаз Барыш Элмаз Бартуг Эзтюрк Алпаслан Бабаджан Аталай Чипе Исмаил Дервисоглу Халил Арслан Ишик
09 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры  
Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
    4' Оршич Мислав (0:1)
Ареола Альфонс Эшби Харрисон Баптист Джамал Алез Аджибола Лонджело Эммануэль Крал Алекс Ноубл Марк Ярмоленко Андрей   87' (Keenan Appiah-Forson (   87') Форнальс Пабло   46' (Бенрахма Саид (   46') Влашич Никола Лансини Мануэль
Запасные: Масуаку Артур Мартин Дэвид Диоп Исса Цоуфал Владимир Рэндолф Даррен
Ливакович Доминик Шутало Йосип Теофил-Катерин Кевин Перич Дино Ристовски Стефан   31' Гояк Амер Адеми Ариян   71' (Булат Марко (   71') Иванушец Лука   44' Стефульж Даниэль   80' (Дилавер Эмир (   80') Комнен Андрич   64' (Мишич Йосип (   64'   85') Оршич Мислав   64' (Юрич Дени (   64')
Запасные: Чавлина Никола Батурина Мартин Менало Лука Загорац Даниэль Шпикич Дарио Толич Марко Мохаррами Садех Лауритсен Расмус
09 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры  
Ференцварош 1:0 Байер Л
(1:0) Ледуни Аисса 82'    
Дибус Денеш Блажич Миха   90' Ммаэ Сами Ковачевич Аднан Ботка Эндре Захариассен Кристоффер   70' (Сомалиа Вергитон (   70') Ледуни Аисса   84' Лончар Стьепан   81' (Вечеи Балинт (   81') Зубков Александр   88' (Кабрая Марьян (   88'   90') Нгуэн Токмак   46' (Ммаэ Райан (   46') Узуни Мюрто
Запасные: Санто Регё Гаврич Желько Мергль Сабольч Чонтош Доминик Мак Роберт Богдан Адам
Лунёв Андрей Рецос Панайотис   86' Коссуну Одилон   87' Тапсоба Эдмон   46' (Та Джонатан (   46') Синкгравен Дэйли Арангис Чарлес   71' (Диаби Мусса (   71') Паласиос Эксекиэль   64' (Андрих Роберт (   64') Беллараби Карим   26'   71' (Фримпонг Жереми (   71') Амири Надим Паулиньо Жозе Аларио Лукас   81' (Адли Амин (   81')
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Инкапье Пьеро Maximilian Neutgens
09 декабря. Стадион "Групама Арена".
Протокол игры  
Базель 3:0 Карабах
(1:0) Кабрал Артур 33'    
(2:0) Касами Пайтим 62'    
(3:0) Кабрал Артур 74'    
Линднер Хайнц Джига Нассер Фрай Фабиан Петретта Рауль Лопес Серхио Жегрова Эдон Касами Пайтим Штокер Валентин Бургер Ваутер Паласиос Матиас Кабрал Артур
Запасные: Ндой Дан Николич Джордже Тавареш Томаш Эспозито Себастьяно Ланг Михаэль Кинтилья Хорди Миллар Лиам Гебхардт Феликс Малес Дариан
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим Байрамов Турал Медина Кевин Гараев Гара Зубир Абделла Озобич Филип Кади Андраде Патрик Гусейнов Аббас Ваджи Ибраима
Запасные: Мамедов Рахиль Джафаргулиев Эльвин Ибрахимли Исмаил Шейдаев Рамиль Гурбанлы Муса Мустафазаде Бахлул Вешович Марко Балаев Эмил
09 декабря. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
Протокол игры  
Омония 0:0 Кайрат
Узохо Фрэнсис Псалтис Парис Лекьякс Ян Ланг Адам Панайоту Николас Баширу Фуад Харалампус Харалампос Ботеак Эрик Дюриш Михал Захариу Панайотис Какулис Андроникос
Запасные: Папулис Фотис Ционис Маринос Асименос Андреас Лойзу Лойзос Хоразка Кацпер Щепович Марко Атьемвен Айяйи Евангелу Андреас Дискеруд Миккел Абдуллахи Шеху Губочан Томаш Гомес Хорди
Покатилов Стас Кейлер Сергей Алип Нуралы Баньяк Маки Дугалич Раде Миканович Дино Гуральски Яцек Абикен Айбол Косович Небойша Шушеначев Артур Жоао Пауло XIV
Запасные: Устименко Данил Сейдахмет Еркебулан Поляков Денис Алыкулов Гулжигит Канте Хосе Ульшин Андрей Буранчиев Арсен Усенов Данияр
09 декабря. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лацио Кайрат Карабах Вест Хэм Андрей Лунёв
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окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
окончен Ференцварош 1:0 Байер Л
окончен Генк 0:1 Рапид Вена
окончен Брага 1:1 Црвена Звезда
окончен Селтик 3:2 Бетис
окончен Марсель 1:0 Локомотив Москва
окончен Лудогорец 0:0 Митьюлланд
окончен Лацио 0:0 Галатасарай
окончен Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
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