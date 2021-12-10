«Галатасарай» удержал нули с «Лацио», «Карабах» проиграл «Базелю», Лунёв дебютировал в «Байере»

Для победы в группе Е Лиги Европы «Лацио» нужно было дома обыграть «Галатасарай» со счётом 1:0 или с разницей в два мяча. Но финальный свисток прозвучал при нулях на табло, поэтому турки финишировали первыми, их соперник - второй.
«Вест Хэм» уступил дома загребскому «Динамо» (0:1) в поединке, который ничего не решал. Андрей Лунёв дебютировал в «Байере» матчем с «Ференцварошем» и пропустил в концовке - 0:1.
В группе Н Лиги конференций «Базель» и «Карабах» бились за первое место в группе, и хозяева были сильнее - 3:0. Ничья «Омонии» и «Кайрата» (0:0) оставила киприотов на второй строчке, команда Курбана Бердыева - четвертая.
Протокол игры
|Лацио
|0:0
|Галатасарай
Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд 63' ( Лаццари Мануэль ( 63') • Луис Фелипе • 11'Ачерби Франческо • Марушич Адам • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 73' ( Альберто Луис ( 73') • Башич Тома 73' ( Катальди Данило ( 73') • Педро Родригес 63' ( Андерсон Фелипе ( 63') • Иммобиле Чиро • Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна Пепе • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Раду Стефан • Патрик • Фурланетто Алессио • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Моро Рауль
Муслера Фернандо • Йедлин Деандре • Нельссон Виктор • Маркан Маркос • Ван Анхольт Патрик • Фегули Софьян 63' ( Моруцан Олимпиу ( 63') • Антальялы Тайлан • Кутлу Беркан 88' ( Люиндама Кристиан ( 88') • Актюркоглу Мухаммед 16' 88' ( Мохамед Мостафа ( 88') • Диань Мбайе 69' ( Байрам Омер ( 69' ) • 77'Бабель Райан 63' ( Кылынч Эмре ( 63' ) 84'
Запасные: Йылмаз Барыш • Элмаз Бартуг • Эзтюрк Алпаслан • Бабаджан Аталай • Чипе Исмаил • Дервисоглу Халил • Арслан Ишик
09 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|4' Оршич Мислав (0:1)
Ареола Альфонс • Эшби Харрисон • Баптист Джамал • Алез Аджибола • Лонджело Эммануэль • Крал Алекс • Ноубл Марк • Ярмоленко Андрей 87' ( Keenan Appiah-Forson ( 87') • Форнальс Пабло 46' ( Бенрахма Саид ( 46') • Влашич Никола • Лансини Мануэль
Запасные: Масуаку Артур • Мартин Дэвид • Диоп Исса • Цоуфал Владимир • Рэндолф Даррен
Ливакович Доминик • Шутало Йосип • Теофил-Катерин Кевин • Перич Дино • Ристовски Стефан • 31'Гояк Амер • Адеми Ариян 71' ( Булат Марко ( 71') • Иванушец Лука • 44'Стефульж Даниэль 80' ( Дилавер Эмир ( 80') • Комнен Андрич 64' ( Мишич Йосип ( 64' ) • 85'Оршич Мислав 64' ( Юрич Дени ( 64')
Запасные: Чавлина Никола • Батурина Мартин • Менало Лука • Загорац Даниэль • Шпикич Дарио • Толич Марко • Мохаррами Садех • Лауритсен Расмус
09 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|Ференцварош
|1:0
|Байер Л
|(1:0) Ледуни Аисса 82'
Дибус Денеш • Блажич Миха • 90'Ммаэ Сами • Ковачевич Аднан • Ботка Эндре • Захариассен Кристоффер 70' ( Сомалиа Вергитон ( 70') • Ледуни Аисса • 84'Лончар Стьепан 81' ( Вечеи Балинт ( 81') • Зубков Александр 88' ( Кабрая Марьян ( 88' ) • 90'Нгуэн Токмак 46' ( Ммаэ Райан ( 46') • Узуни Мюрто
Запасные: Санто Регё • Гаврич Желько • Мергль Сабольч • Чонтош Доминик • Мак Роберт • Богдан Адам
Лунёв Андрей • Рецос Панайотис • 86'Коссуну Одилон • 87'Тапсоба Эдмон 46' ( Та Джонатан ( 46') • Синкгравен Дэйли • Арангис Чарлес 71' ( Диаби Мусса ( 71') • Паласиос Эксекиэль 64' ( Андрих Роберт ( 64') • Беллараби Карим 26' 71' ( Фримпонг Жереми ( 71') • Амири Надим • Паулиньо Жозе • Аларио Лукас 81' ( Адли Амин ( 81')
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Инкапье Пьеро • Maximilian Neutgens
09 декабря. Стадион "Групама Арена".
Протокол игры
|(1:0) Кабрал Артур 33'
|(2:0) Касами Пайтим 62'
|(3:0) Кабрал Артур 74'
Линднер Хайнц • Джига Нассер • Фрай Фабиан • Петретта Рауль • Лопес Серхио • Жегрова Эдон • Касами Пайтим • Штокер Валентин • Бургер Ваутер • Паласиос Матиас • Кабрал Артур
Запасные: Ндой Дан • Николич Джордже • Тавареш Томаш • Эспозито Себастьяно • Ланг Михаэль • Кинтилья Хорди • Миллар Лиам • Гебхардт Феликс • Малес Дариан
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • Байрамов Турал • Медина Кевин • Гараев Гара • Зубир Абделла • Озобич Филип • Кади • Андраде Патрик • Гусейнов Аббас • Ваджи Ибраима
Запасные: Мамедов Рахиль • Джафаргулиев Эльвин • Ибрахимли Исмаил • Шейдаев Рамиль • Гурбанлы Муса • Мустафазаде Бахлул • Вешович Марко • Балаев Эмил
09 декабря. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
Протокол игры
Узохо Фрэнсис • Псалтис Парис • Лекьякс Ян • Ланг Адам • Панайоту Николас • Баширу Фуад • Харалампус Харалампос • Ботеак Эрик • Дюриш Михал • Захариу Панайотис • Какулис Андроникос
Запасные: Папулис Фотис • Ционис Маринос • Асименос Андреас • Лойзу Лойзос • Хоразка Кацпер • Щепович Марко • Атьемвен Айяйи • Евангелу Андреас • Дискеруд Миккел • Абдуллахи Шеху • Губочан Томаш • Гомес Хорди
Покатилов Стас • Кейлер Сергей • Алип Нуралы • Баньяк Маки • Дугалич Раде • Миканович Дино • Гуральски Яцек • Абикен Айбол • Косович Небойша • Шушеначев Артур • Жоао Пауло XIV
Запасные: Устименко Данил • Сейдахмет Еркебулан • Поляков Денис • Алыкулов Гулжигит • Канте Хосе • Ульшин Андрей • Буранчиев Арсен • Усенов Данияр
09 декабря. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).