Стали известны первые потенциальные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» чудесным образом удержал победный счёт в матче с «Легией» (1:0) и завершил еврокубковую осень на первом месте в Лиге Европы. Это значит, что «красно-белые» окажутся в числе привилегированных команд, которые пробились сразу в 1/8 финала, минуя предварительный раунд плей-офф для занявших вторые места в своих группах и третьих команд Лиги чемпионов. Таким образом, получилось избежать схватки, например, с «Барселоной», «Севильей», «Боруссией» из Дортмунда и другими.

Вместе со «Спартаком» участниками 1/8 финала стали «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Байер» и «Вест Хэм».