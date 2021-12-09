Стали известны первые потенциальные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» чудесным образом удержал победный счёт в матче с «Легией» (1:0) и завершил еврокубковую осень на первом месте в Лиге Европы. Это значит, что «красно-белые» окажутся в числе привилегированных команд, которые пробились сразу в 1/8 финала, минуя предварительный раунд плей-офф для занявших вторые места в своих группах и третьих команд Лиги чемпионов. Таким образом, получилось избежать схватки, например, с «Барселоной», «Севильей», «Боруссией» из Дортмунда и другими.
Вместе со «Спартаком» участниками 1/8 финала стали «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Байер» и «Вест Хэм».
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окончен
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Лион
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1:1
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Глазго Рейнджерс
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окончен
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Легия
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0:1
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Спартак Москва
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окончен
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Фенербахче
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1:1
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Айнтрахт Фр
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окончен
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Спарта Прага
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2:0
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Брондбю
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окончен
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Штурм
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1:1
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Монако
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окончен
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Антверпен
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1:0
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Олимпиакос
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окончен
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Реал Сосьедад
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3:0
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ПСВ
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окончен
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Наполи
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3:2
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Лестер
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Идет 55 минута
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Ференцварош
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0:0
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Байер Л
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Идет 56 минута
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Генк
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0:1
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Рапид Вена
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Идет 53 минута
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Брага
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1:0
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Црвена Звезда
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|
Идет 54 минута
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Селтик
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1:0
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Бетис
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Идет 54 минута
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Марсель
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1:0
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Локомотив Москва
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|
Идет 53 минута
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Лудогорец
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0:0
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Митьюлланд
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Идет 54 минута
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Лацио
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0:0
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Галатасарай
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Идет 55 минута
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Вест Хэм
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0:1
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Динамо Загреб
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