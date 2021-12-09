«Монако» с Головиным не смог обыграть «Штурм», «Наполи» дожал «Лестер»

В группе В Лиги Европы «Штурм» принимал «Монако». Соперники играли в своё удовольствие, так как на распределение мест встреча не влияла. В итоге 1:1. Александр Головин провел на поле 57 минут и отметился желтой карточкой. В параллельном матче «Реал Сосьедад» одолел ПСВ (2:0) и подвинул голландцев со второго места.
В матче конкурентов «Спартака» «Наполи» бился с «Лестером», вел в два мяча к середине первого тайма и быстро пропустил в ответ. Тем не менее, дубль Эльифа Элмаса принес «Наполи» победу (3:2) и второе место в группе. Англичане отправляются в Лигу конференций.
Протокол игры
|(1:0) Янтшер Якоб 7'
|30' Фолланд Кевин (1:1)
Зибенхандль Йорг • Газибегович Юсуф 81' ( Йегер Лукас ( 81') • David Affengruber2 • Вютрих Грегори • Данте Амаду • Горенц-Станкович Йон • Любич Иван 87' ( Стюклер Сэмуел ( 87') • Саркария Манприт 82' ( Mortitz Wels ( 82') • Ньянгбо Догбол 73' ( Хузпек Филипп ( 73') • Прасс Александр • 63'Янтшер Якоб 46' ( Йебоа Келвин ( 46')
Запасные: Труммер Винсент • Шютценауэр Тобиас • Боркович Александар • Ланг Кристоф • Гайрхофер Никлас • Марич Лука • Шендль Сандро
Маецки Радослав • Агилар Рубен • 32'Павлович Страхиня • 6'Матсима Крислен • Кайо Энрике 46' ( Боаду Мирон ( 46') • Головин Александр 54' 57' ( Диоп Софьян ( 57') • Чуамени Орельен 46' ( Лукас Жан ( 46') • Матазо Элио • Исидор Вилсон 80' ( Желсон Мартиньш ( 80') • Бен-Йеддер Виссам 46' ( Якобс Исмаил ( 46') • Фолланд Кевин
Запасные: Дисаси Аксель • Манноне Вито • Аклиоче Махнес • Сидибе Джибриль • Лемаршаль Феликс
09 декабря. Стадион "Merkur-Arena".
Протокол игры
|(1:0) Уна Адам 4'
|(2:0) Элмас Эльиф 24'
|27' Эванс Джонни (2:1)
|33' Дьюзбери-Холл Кирнан (2:2)
|(3:2) Элмас Эльиф 53'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Руй Мариу • Демме Диего 77' 78' ( Манолас Костас ( 78') • Зелиньски Пётр • Лосано Ирвинг 45' ( Малку Кевин ( 45') • Уна Адам 63' ( Мертенс Дрис ( 63') • Элмас Эльиф • Петанья Андреа 33'
Запасные: Оспина Давид • Политано Маттео • Валерио Боффелли • Костанцо Давиде
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Бертранд Райан • Ндиди Уилфред • Мэддисон Джеймс • Тилеманс Юри 77' ( Сумаре Бубакари ( 77') • Дьюзбери-Холл Кирнан • Барнс Харви 72' ( Дака Пэтсон ( 72') • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Столярчик Якуб • Нельсон Бен • Чодури Хамза • Томас Люк • Уорд Дэнни II
09 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|Реал Сосьедад
|2:0
|ПСВ
|(1:0) Оярсабаль Микель 43'
|
(2:0) Оярсабаль Микель 62'
(3:0) Сорлот Александр 90'
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Муньос Айхен • Порту Кристиан 70' ( Барренечеа Андер ( 70') • Субименди Мартин 45' 85' ( Пачеко Хон ( 85') • Субельдия Игор • Оярсабаль Микель 85' ( Горосабел Андони ( 85') • Исак Александр 82' 81' ( Сорлот Александр ( 81') • Янузай Аднан 70' ( Туррьентес Беньят ( 70')
Запасные: Рико Диего • Гевара Андер • Райан Мэтт • Ильяраменди Асьер • Гуриди Хон • Наварро Роберто
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп 42' 68' ( Вертессен Йорбе ( 68') • Рамальо Андре • Боскальи Оливье • 60'Жуниор Мауро 86' ( Макс Филипп ( 86') • Сангаре Ибрахим 40' • 75'Гётце Марио • 87'Гутьеррес Эрик • Доан Рицу 62' ( Винисиус Карлос ( 62' ) • 81'Гакпо Коди 62' ( Мадуэке Нони ( 62') • Брума Арминду 68' ( Тезе Джордан ( 68')
Запасные: Мвого Ивон • Ван Гинкел Марко • Мюллер Винсент • Обиспо Армандо • Ледесма Ричард
09 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".