«Монако» с Головиным не смог обыграть «Штурм», «Наполи» дожал «Лестер»

В группе В Лиги Европы «Штурм» принимал «Монако». Соперники играли в своё удовольствие, так как на распределение мест встреча не влияла. В итоге 1:1. Александр Головин провел на поле 57 минут и отметился желтой карточкой. В параллельном матче «Реал Сосьедад» одолел ПСВ (2:0) и подвинул голландцев со второго места.

В матче конкурентов «Спартака» «Наполи» бился с «Лестером», вел в два мяча к середине первого тайма и быстро пропустил в ответ. Тем не менее, дубль Эльифа Элмаса принес «Наполи» победу (3:2) и второе место в группе. Англичане отправляются в Лигу конференций.