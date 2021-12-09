Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Штурм», «Наполи» дожал «Лестер»

09 Декабря 2021 • 22:43 Комментировать
Реал Сосьедад
3:0
ПСВ
окончен

В группе В Лиги Европы «Штурм» принимал «Монако». Соперники играли в своё удовольствие, так как на распределение мест встреча не влияла. В итоге 1:1. Александр Головин провел на поле 57 минут и отметился желтой карточкой. В параллельном матче «Реал Сосьедад» одолел ПСВ (2:0) и подвинул голландцев со второго места.

В матче конкурентов «Спартака» «Наполи» бился с «Лестером», вел в два мяча к середине первого тайма и быстро пропустил в ответ. Тем не менее, дубль Эльифа Элмаса принес «Наполи» победу (3:2) и второе место в группе. Англичане отправляются в Лигу конференций.

Протокол игры  
Штурм 1:1 Монако
(1:0) Янтшер Якоб 7'    
    30' Фолланд Кевин (1:1)
Зибенхандль Йорг Газибегович Юсуф   81' (Йегер Лукас (   81') David Affengruber2 Вютрих Грегори Данте Амаду Горенц-Станкович Йон Любич Иван   87' (Стюклер Сэмуел (   87') Саркария Манприт   82' (Mortitz Wels (   82') Ньянгбо Догбол   73' (Хузпек Филипп (   73') Прасс Александр   63' Янтшер Якоб   46' (Йебоа Келвин (   46')
Запасные: Труммер Винсент Шютценауэр Тобиас Боркович Александар Ланг Кристоф Гайрхофер Никлас Марич Лука Шендль Сандро
Маецки Радослав Агилар Рубен   32' Павлович Страхиня   6' Матсима Крислен Кайо Энрике   46' (Боаду Мирон (   46') Головин Александр   54'   57' (Диоп Софьян (   57') Чуамени Орельен   46' (Лукас Жан (   46') Матазо Элио Исидор Вилсон   80' (Желсон Мартиньш (   80') Бен-Йеддер Виссам   46' (Якобс Исмаил (   46') Фолланд Кевин
Запасные: Дисаси Аксель Манноне Вито Аклиоче Махнес Сидибе Джибриль Лемаршаль Феликс
09 декабря. Стадион "Merkur-Arena".
Протокол игры  
Наполи 3:2 Лестер
(1:0) Уна Адам 4'    
(2:0) Элмас Эльиф 24'    
    27' Эванс Джонни (2:1)
    33' Дьюзбери-Холл Кирнан (2:2)
(3:2) Элмас Эльиф 53'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Жуан Жезус Руй Мариу Демме Диего   77'   78' (Манолас Костас (   78') Зелиньски Пётр Лосано Ирвинг   45' (Малку Кевин (   45') Уна Адам   63' (Мертенс Дрис (   63') Элмас Эльиф Петанья Андреа   33'
Запасные: Оспина Давид Политано Маттео Валерио Боффелли Костанцо Давиде
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Бертранд Райан Ндиди Уилфред Мэддисон Джеймс Тилеманс Юри   77' (Сумаре Бубакари (   77') Дьюзбери-Холл Кирнан Барнс Харви   72' (Дака Пэтсон (   72') Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк Столярчик Якуб Нельсон Бен Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
09 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Реал Сосьедад 2:0 ПСВ
(1:0) Оярсабаль Микель 43'    

(2:0) Оярсабаль Микель 62'

(3:0) Сорлот Александр 90'

    
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба Ариц Элустондо Ле Норман Робен Муньос Айхен Порту Кристиан   70' (Барренечеа Андер (   70') Субименди Мартин   45'   85' (Пачеко Хон (   85') Субельдия Игор Оярсабаль Микель   85' (Горосабел Андони (   85') Исак Александр   82'   81' (Сорлот Александр (   81') Янузай Аднан   70' (Туррьентес Беньят (   70')
Запасные: Рико Диего Гевара Андер Райан Мэтт Ильяраменди Асьер Гуриди Хон Наварро Роберто
Дроммел Йоэл Мвене Филипп   42'   68' (Вертессен Йорбе (   68') Рамальо Андре Боскальи Оливье   60' Жуниор Мауро   86' (Макс Филипп (   86') Сангаре Ибрахим   40'   75' Гётце Марио   87' Гутьеррес Эрик Доан Рицу   62' (Винисиус Карлос (   62'   81') Гакпо Коди   62' (Мадуэке Нони (   62') Брума Арминду   68' (Тезе Джордан (   68')
Запасные: Мвого Ивон Ван Гинкел Марко Мюллер Винсент Обиспо Армандо Ледесма Ричард
09 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Лестер Реал Сосьедад ПСВ Наполи Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Лион 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
Идет 55 минута Ференцварош 0:0 Байер Л
Идет 56 минута Генк 0:1 Рапид Вена
Идет 53 минута Брага 1:0 Црвена Звезда
Идет 54 минута Селтик 1:0 Бетис
Идет 54 минута Марсель 1:0 Локомотив Москва
Идет 53 минута Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Идет 54 минута Лацио 0:0 Галатасарай
Идет 55 минута Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
00:04 · Лига Европы
Руй Витория оценил игру Селихова
09 Декабря
23:54 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория: «Я – тренер «Спартака» 2
23:46 · Лига Европы
Руй Витория: «Спартак» по праву завоевал первое место в группе
23:45 · Лига Европы
Как «Спартак» выиграл решающий матч 2021 года в Лиге Европы - видео видео
23:41 · Лига Европы
Как «Наполи» выбил «Лестер» в голевой перестрелке - видео видео
23:27 · Лига Европы
«Спартак» — чемпион!»: Соболев отреагировал на выход «красно-белых» в 1/8 финала Лиги Европы 1
23:18 · Лига Европы
Боярский: Пускай болельщики «Спартака» порадуются, но вчерашний матч «Зенита» был круче 6
23:10 · Лига Европы
Селихов отразил 87% ударов в створ ворот в Лиге Европы, у Максименко этот показатель был равен 42% 1
22:59 · Лига Европы
Стали известны первые потенциальные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы 2
22:58 · Лига Европы
«Спартак» сыграет в плей-офф еврокубков впервые за четыре года 1
22:43 · Лига Европы
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Штурм», «Наполи» дожал «Лестер»
22:32 · Лига Европы
«Лацио» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:56 · Лига Европы
Лунёв дебютирует за «Байер» в официальном матче
21:45 · Лига Европы
«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Марселем»
20:17 · Лига Европы
«Наполи» - «Лестер» - 3:2 (закончен) 1
Все новости
Рекомендуем