Лунёв дебютирует за «Байер» в официальном матче

Лишь спустя несколько месяцев после подписания контракта с «Байером», российский голкипер Андрей Лунёв дебютирует за свою новую команду в официальном матче. Бывший футболист «Зенита» вошел в стартовый состав леверкузенцев на игру против «Ференцвароша» в Лиге Европы.

Уточним, что к этому моменту немецкий клуб уже гарантировал себе выход в стадию плей-офф, а о предоставленном Лунёву шансе главный тренер Херардо Сеоане сообщил еще на пресс-конференции за сутки до стартового свистка.

Ранее россиянин безуспешно конкурировал за место в старте с вратарем сборной Финляндии Лукашем Градецки.