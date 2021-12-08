Манолас вернулся к тренировкам перед игрой с «Лестером»

Защитник «Наполи» Костас Манолас вернулся к тренировкам в среду. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia. В последний раз греческий футболист играл за неаполитанцев ещё 21 октября. Если говорить о последних играх, то их Манолас пропустил из-за проблем с желудком.

Возвращение Костаса Маноласа является хорошей новостью, хотя «Наполи» по-прежнему имеет серьёзные кадровые проблемы. В лазарете числятся Виктор Осимхен, Андре Замбо-Ангисса, Калиду Кулибали, Фабиан Руис и Лоренцо Инсинье. Что касается последних двух из этого списка, то врач «Наполи» говорил, что речь идет больше об усталости, чем о повреждениях. Как бы там ни было, против «Аталанты» на выходных они не играли.

9 декабря «Наполи» сыграет в Лиге Европы против «Лестера».