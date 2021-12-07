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Лига Европы

​Лунёв дебютирует за «Байер» при судействе арбитра из России

07 Декабря 2021 • 14:18 Комментировать
Ференцварош
...
Байер Л
4.20 4.00 1.77
09.12 23:00

В четверг «Байер» проведёт гостевой поединок Лиги Европы против «Ференцвароша» уже без турнирной мотивации, ведь команда обеспечила себе первое место в группе. Рулевой леверкузенцев Херардо Сеоане накануне сообщил, что в основном составе выйдет российский вратарь Андрей Лунёв. Для него это будет дебютный матч за «фармацевтов» после летнего перехода.

Любопытно, что назначение на эту игру получила бригада арбитров из России. В поле будет работать Кирилл Левников. У мониторов ВАР ему помогут Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч между «Ференцварошем» и «Байером» стартует 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Ференцварош Кирилл Левников Андрей Лунёв
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