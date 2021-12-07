​Лунёв дебютирует за «Байер» при судействе арбитра из России

В четверг «Байер» проведёт гостевой поединок Лиги Европы против «Ференцвароша» уже без турнирной мотивации, ведь команда обеспечила себе первое место в группе. Рулевой леверкузенцев Херардо Сеоане накануне сообщил, что в основном составе выйдет российский вратарь Андрей Лунёв. Для него это будет дебютный матч за «фармацевтов» после летнего перехода.

Любопытно, что назначение на эту игру получила бригада арбитров из России. В поле будет работать Кирилл Левников. У мониторов ВАР ему помогут Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч между «Ференцварошем» и «Байером» стартует 9 декабря в 23:00 по московскому времени.