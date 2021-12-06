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Лига Европы

​Тренер «Байера» анонсировал дебют Лунёва

06 Декабря 2021 • 18:46 Комментировать
Ференцварош
...
Байер Л
4.15 4.05 1.77
09.12 23:00

«Байер» уже обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы, гарантировав первое место в группе. Главный тренер леверкузенской команды Херардо Сеоане сообщил, что в заключительной игре групповой стадии против «Ференцвароша» он применит ротацию состава. Так, за «фармацевтов» дебютирует российский вратарь Андрей Лунёв.

«Лунёв хорошо тренировался и заслужил шанс», - слова Сеоане на своих страницах приводит Kicker.

Напомним, что Андрей Лунёв перебрался в «Байер» летом на правах свободного агента. Впрочем, россиянин до сих пор не дебютировал за клуб, поскольку основным вратарём в Леверкузене является Лукаш Градецки.

«Байер» и «Ференцварош» сыграют в четверг, 9 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Андрей Лунёв Херардо Сеоане
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