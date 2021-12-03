​Селихов высказался по поводу шикарного двойного сэйва в игре с «Наполи»

В недавнем матче Лиги Европы против «Наполи» вратарь «Спартака» Александр Селихов совершил двойной сэйв, который даже попал в нарезку моментов от УЕФА. Футболист дал комментарий по поводу тех шикарных спасений команды от гола.

«Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк», - высказался Селихов по вороту второго сэйва ногой.

Селихов отметил, что игра с «Наполи», в которой «Спартак» победил дома со счётом 2:1, попадёт в его коллекцию любимых игр.

«На пенсии не стыдно будет пересмотреть», - слова Селихова приводятся на официальном сайте «Спартака».