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Лига Европы

​Селихов высказался по поводу шикарного двойного сэйва в игре с «Наполи»

03 Декабря 2021 • 12:19 Комментировать

В недавнем матче Лиги Европы против «Наполи» вратарь «Спартака» Александр Селихов совершил двойной сэйв, который даже попал в нарезку моментов от УЕФА. Футболист дал комментарий по поводу тех шикарных спасений команды от гола.

«Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк», - высказался Селихов по вороту второго сэйва ногой.

Селихов отметил, что игра с «Наполи», в которой «Спартак» победил дома со счётом 2:1, попадёт в его коллекцию любимых игр.

«На пенсии не стыдно будет пересмотреть», - слова Селихова приводятся на официальном сайте «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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