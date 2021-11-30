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Лига Европы

​Эксперты измерили шансы «Зенита», «Спартака» и «Барселоны» на победу в Лиге Европы

30 Ноября 2021 • 17:38 Комментировать

«Зенит» уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. Там же может оказаться «Спартак», но для москвичей всё будет решаться в последнем туре группового этапа.

А тем временем эксперты из Euro Club Index, которые занимаются оценкой сил футбольных клубов, измерили шансы команд на победу в Лиге Европы с тегом «прямо сейчас».

Шансы «Зенита» на завоевание трофея Лиги Европы оцениваются в 0,9%. Это 23-й показатель в списке. Шансы «Спартака» ещё ниже – 0,1%.

Самые высокие шансы имеют дортмундская «Боруссия» и «Барселона» - 13,7% и 10,4% соответственно. Немецкая команда уже в плей-офф Лиги Европы, а каталонцы рискуют там оказаться, хотя ещё борются за место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Спартак Москва Зенит Барселона Боруссия Дортмунд
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