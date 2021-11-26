Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал выступления российских клубов в пятом туре еврокубков.

- Начнём с «Зенита», ничью с «Мальмё» рассматриваете как позитивный или негативный результат?

- Для «Зенита» ничья с «Мальмё» это не очень хорошо. Но Семак должен быть доволен, потому что повезло, что забили в конце игры. Игра была по уровню ниже среднего. Возможно, каких-то игроков Семак приберег, только для кого? Для ЦСКА что ли? Не знаю. «Зенит» у нас чемпион, сильнейшая команда страны, но шведы играли интереснее даже. Считаю, «Мальмё» были больше достойны победы, чем питерцы ничьей. Поэтому не считаю такой результат успехом.

- Третье место и выход в Лигу Европы по такой группе - удачный результат?

- Конечно, нет. Ну, будем играть в Лиге Европы. И то Семаку повезло, отскочил Серёжа. Возможно, «Зениту» тяжело играть сразу на два фронта: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но ведь так играют все. У «Мальмё» даже больше игр, но у них система «весна-осень». А мы дураки, что ушли с такой системы. Думали, что лучше будет, но не получается лучше. В плей-офф Лиги чемпионов никак попасть не можем. Так что, третье место - это не успех для «Зенита».

- Перейдем к Лиге Европы. «Спартак» вновь сумел одолеть «Наполи». «Красно-белые» удивили?

- Да, «Спартак» удивил, молодцы. Мне они понравились, особенно в первом тайме. На вторую половину, возможно, их не хватило уже. Не думал, что «Наполи» сумеют обыграть, команда-то очень сильная. «Спартак» взял настроем, перебегали, можно сказать. Соболев достоин похвалы, отыграл оба тайма на хорошем уровне. Не ожидал от него такой прыти, потому что обычно он устаёт по ходу встречи.

- А как вам игра Селихова? Как оцените его влияние на победу?

- Селихов выручил несколько раз здорово. Очень интересный вратарь он. Реакция у него хорошая, на выходах играет хорошо. Можно сказать, что сейчас это находка нашего чемпионата. Он выручил «Спартак» очень прилично, но все-таки вся команда играла хорошо. Их заклевали последнее время, но по делу, потому что еле-еле тянут в чемпионате. Команда-то неплохая по составу.

- Как думаете, сможет теперь «Спартак» выйти из группы, учитывая, что им достаточно ничьей с «Легией»?

- Сложно сказать. «Спартак» пока ненадежен, нет стабильности в игре. Могут хорошо сыграть, а могут не сыграть. Очень непредсказуемые ребята.

- «Локомотив» уже потерял все шансы на выход из группы. Что можете отметить в их игре?

- Обратил внимание на их нового вратаря, который заменяет Гилерме. Неплохой вратарь. Не всё получалось, но всё равно он был неплох. Он хорошо занимал позицию, что мяч часто летел в него. «Локомотив» очень ненадежен в обороне, нельзя допускать столько моментов у своих ворот. Проигрыш «Лацио» абсолютно по делу.

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- Можете ли назвать это поражение полным провалом для «Локомотива»?

- Да. Они всегда находятся в верхней части таблицы нашего чемпионата, и так бездарно проиграть на своём поле никуда не годится. Нужно было сделать всё, чтобы победить «Лацио» дома.

- Как можете в общем оценить выступления российских клубов в пятом туре еврокубков?

- В целом, слабо выглядели наши команды. Это демонстрирует слабость нашего чемпионата, конечно. Я РПЛ смотрю не с удовольствием: не на кого глаз положить. У наших команд нет импровизации, это удручает. Всё по схеме: пас отдал, получил, поперёк - назад. Часто даём пасы назад. Слабо играют крайние нападающие, как будто они вымерли, как мамонты. Всё пытаемся пробиться через центр, заработать штрафной, пенальти, просим смотреть ВАР. Мало обыгрышей у нас. Тягомотина в целом, неприятно смотреть наш чемпионат.

Николай Алексеев