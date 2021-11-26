Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «железнодорожников» в Москве от итальянского «Лацио» в Лиге Европы со счётом 0:3.

- Первый тайм получился для «Локомотива» хорошим – в плане того, что он не пропустил. Но второй тайм, конечно, оказался полным разочарованием. «Железнодорожников» прибили два ВАРовских пенальти – они надломили психику футболистов, и после это игра реально пошла в одни ворота. «Локомотив» вошёл в пике, побежал в атаку и позабыл об обороне. Счёт стал бы крупным ещё в середине второго тайма, если бы гости реализовали выходы один на один с Худяковым.

Молодого вратаря «Локомотива» я выделю отдельно. За пропущенные голы с пенальти, один из которых он чуть не отразил, винить Худякова невозможно, а в случае с третьим голом Педро здорово пробил из-под ноги защитника. К Худякову нет никаких претензий – на мой взгляд, он лучший игрок «Локомотива» в этом матче. Несмотря на свою молодость, он не растерялся и действовал уверенно – такое ощущение, что он уже давно и регулярно играет в Лиге Европы. Молодец парень, приятное впечатление о себе оставил.

Во втором тайме «Лацио» додавил «железнодорожников» своим классом и мастерством. Бывают такие игры, особенно на международном уровне против серьёзных команд, когда ты понимаешь, что рано или поздно соперник всё равно тебе забьёт. Потому что он систематически оказывает давление на твои ворота и не перестаёт это делать, когда ты уже начинаешь выдыхаться и уставать. И в конце концов ты пропускаешь. Это я делюсь своим опытом футболиста. Мне кажется, «Локомотив» в матче с «Лацио» попал именно в такую ситуацию. Итальянский клуб планомерно шёл к своей цели и дожал-таки российскую команду за счёт своих активных действий. Отдельно хочу отметить, что у «Лацио» в арсенале есть опасные штрафные, – это фишка Сарри, которую он применял и в «Наполи».

Попадёт ли «Локомотив» в Лигу конференций? В футболе бывает всякое – даже «Спартак» может два раза обыграть «Наполи». Самое главное, чтобы в рядах «железнодорожников» не возник хаос на фоне двух подряд неудачных результатов – домашнего поражение от середняка РПЛ «Ахмата» и разгромного проигрыша в родных стенах почти середняку Серии А «Лацио». Игра «Локомотива» в первых матчах при Гисдоле была обнадёживающей, но, если помните, я уже говорил, что сомневаюсь, сможет ли российский клуб постоянно показывать такой энергозатратный футбол. Игровые идеи у Гисдоля отличные, но проблема в том, что наши футболисты не привыкли играть и тренироваться в таком интенсивном режиме, они просто так не воспитаны. Посмотрим, сумеют ли они перестроиться физически и ментально.