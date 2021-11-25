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Лига Европы

​Вратарь «Локомотива» Худяков войдёт в историю российского футбола, превзойдя Акинфеева

25 Ноября 2021 • 19:47 Комментировать

Молодой вратарь «Локомотива» Даниил Худяков начнёт матч Лиги Европы против «Лацио» с первых минут. Учитывая травму Гилерме, появление Худякова в рамке не станет чем-то неожиданным.

Телеграм-канал «Первый спорт» информирует о том, что Худяков войдёт в историю российского футбола. Он станет самым молодым вратарём из России в еврокубках, выйдя на поле в 17 лет и 10 месяцев.

Даниил Худяков побьёт рекорд Игоря Акинфеева, впервые сыгравшего в еврокубках в 18 лет и 5 месяцев.

За первую команду «Локомотива» Даниил Худяков провёл 3 матча в чемпионате России. В них молодой вратарь пропустил 4 раза.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Даниил Худяков
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