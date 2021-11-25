Экс-главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча «Локомотива» «Лацио» в Лиге Европы.

- Многое зависит от того, какой состав будет у «Локомотива» на этот матч. Если такой, как с «Ахматом», с большой группой молодёжи, тогда шансов меньше. Победа «Спартака» над «Наполи» – хороший пример для того, как обыграть итальянский клуб. Возможно, тренерский штаб Гисдоля внесёт в связи с этим некие коррективы в игру «железнодорожников». Надеюсь, «Локомотив» сумеет дать бой «Лацио».

А в целом Гисдолю нужно время. С приходом нового тренера меняется стилистика игры, меняются концептуальные вещи. За месяц или за два не поставишь команде стабильную новую игру, за столько времени это можно сделать только локально, в отдельных матчах. Тем более что Гисдоль ставит доминантный футбол, и я по своему опыту знаю, что для этого команда должна быть физически мощно готова, нужны отточенные взаимодействия футболистов, правильный прессинг, отсутствие разрывов после потерь мяча и так далее.