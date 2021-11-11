​Переигровки не будет: УЕФА принял решение по матчу «Галатасарай» - «Локомотив»

Неделю назад «Галатасарай» и «Локомотив» выясняли отношения в матче групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, после чего турецкий клуб подал протест, рассчитывая на пересмотр результата. «Львы» указывали на то, что арбитр не удалил с поля Дмитрия Живоглядова за два предупреждения.

В четверг вечером на сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений была опубликована информация об отклонении заявления «Галатасарая». Протест турецкого клуба комитет УЕФА по таким вопросам назвал «неприемлемым».

«Галатасарай» лидирует в группе Е (8 очков), а «Локомотив» идёт последним (2 очка).