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Лига Европы

​Переигровки не будет: УЕФА принял решение по матчу «Галатасарай» - «Локомотив»

11 Ноября 2021 • 20:06 Комментировать (3)

Неделю назад «Галатасарай» и «Локомотив» выясняли отношения в матче групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, после чего турецкий клуб подал протест, рассчитывая на пересмотр результата. «Львы» указывали на то, что арбитр не удалил с поля Дмитрия Живоглядова за два предупреждения.

В четверг вечером на сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений была опубликована информация об отклонении заявления «Галатасарая». Протест турецкого клуба комитет УЕФА по таким вопросам назвал «неприемлемым».

«Галатасарай» лидирует в группе Е (8 очков), а «Локомотив» идёт последним (2 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Милка
11 Ноября 2021 в 20:44
Не пойму турков-зачем им переигровка?
Don sangre
11 Ноября 2021 в 20:56
Османский империализм показать)))
Милка
11 Ноября 2021 в 21:07
Там может же всё плачевно для них закончится))) дурачка со своим величием)))
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