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Лига Европы

​«Галатасарай» не сможет продавать билеты на два матча по решению УЕФА

10 Ноября 2021 • 08:13 Комментировать
Галатасарай
...
Марсель
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25.11 20:45

На официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях была размещена информация о том, что апелляция «Галатасарая» была отклонена. Решение от 18 октября остаётся в силе, то есть стамбульский клуб не сможет продавать билеты на два ближайших гостевых матча под эгидой УЕФА. Кроме того, «львы» заплатят два штрафа на общую сумму в 58 тысяч евро. Клуб обязали связаться с «Марселем» в течение 30 дней, чтобы урегулировать вопрос о нанесённом ущербе.

Напомним, что фанаты «Галатасарая» устроили беспорядки во время гостевого поединка Лиги Европы с «Марселем».

Добавим, что «Галатасарай» позже обратился в УЕФА, призывая пересмотреть результат матча с «Локомотивом» из-за неудаления Дмитрия Живоглядова за две жёлтые карточки. Решение по этому вопросу будет вынесено позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай
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