Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» и «Спартака» в еврокубках.

«Обе команды неплохо смотрелись в своих последних матчах в Лиге Европы. В дерби напряжённость и интрига были на уровне. Соперничество тоже было на очень высоком уровне, как и накал. Борьба шла на каждом участке поля, фолов было поэтому много. Конечно, сказалось, что «Спартак» играл в меньшинстве. Мне кажется, сейчас в футболе происходит смена поколений, обе команды эту тенденцию подтверждают. В составах обеих команд играют молодые игроки, голодные до успеха, с жаждой побед.

В предстоящих матчах Лиги Европы соперники будут сложными. «Спартаку» еще играть с «Наполи», а «Локомотиву» - с «Лацио» и «Марселем». Чтобы выйти из группы, нужно будет приложить максимум усилий. Думаю, что шансы есть. В любом случае, еврокубковые игры очень важны в плане приобретения опыта. Необходимо играть на таком уровне. В независимости от результата, такие игры очень полезны для команд», - сказал Бышовец.