​Игрок «Байера» Диаби признан лучшим в 4-м туре Лиги Европы

Вингер «Байера» Мусса Диаби был признан лучшим футболистом четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. Об этом сообщается на страничке турнира в «Твиттере».

В четверг вечером «Байер» проводил домашний матч против «Бетиса». Леверкузенцы победили со счётом 4:0. Мусса Диаби стал автором двух голов и двух результативных передач на партнёров по команде.

В четырёх турах Лиги Европы «Байер» набрал 10 очков. Именно «фармацевты» располагаются на первой строчке в таблице своей группы.

Всего в сезоне 2021/2022 Мусса Диаби забил 6 голов и отдал 4 голевых паса в 15 играх во всех соревнованиях.