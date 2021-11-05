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Лига Европы

​Игрок «Байера» Диаби признан лучшим в 4-м туре Лиги Европы

05 Ноября 2021 • 17:38 Комментировать
Байер Л
4:0
Бетис
окончен

Вингер «Байера» Мусса Диаби был признан лучшим футболистом четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. Об этом сообщается на страничке турнира в «Твиттере».

В четверг вечером «Байер» проводил домашний матч против «Бетиса». Леверкузенцы победили со счётом 4:0. Мусса Диаби стал автором двух голов и двух результативных передач на партнёров по команде.

В четырёх турах Лиги Европы «Байер» набрал 10 очков. Именно «фармацевты» располагаются на первой строчке в таблице своей группы.

Всего в сезоне 2021/2022 Мусса Диаби забил 6 голов и отдал 4 голевых паса в 15 играх во всех соревнованиях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Леверкузен Мусса Диаби
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