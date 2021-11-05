​Фанат «Вест Хэма» лишился пальца во время матча команды

В четверг «Вест Хэм» проводил гостевой матч Лиги Европы против бельгийского «Генка». Один из болельщиков лондонской команды во время празднования второго гола на последних минутах (матч завершился со счётом 2:2) лишился пальца руки. Шокирующие кадры, на которых стюард стадиона поднимает палец и кладёт его на ограждение, появились в «Твиттере». Отмечается, что сотрудники арены постарались найти лёд и положить палец туда.

Британские СМИ утверждают, что человек лишился пальца из-за неудачной попытки перебраться через ограждение. Эта информация подтверждения пока что не получила.