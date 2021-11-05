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Лига Европы

«Марсель» с «Лацио» сыграли вничью в пользу «Локомотива»

05 Ноября 2021 • 00:59 Комментировать
Марсель
2:2
Лацио
окончен

Конкуренты «Локомотива» по Лиге Европы сыграли в удобную для москвичей ничью. «Марсель» доминировал в матче против «Лацио» и открыл счет после удара Аркадиуша Милика с пенальти, но Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле всё исправили за 4 минуты с паузой на перерыв. Нелогичного поражения французы избежали на 82-й минуте - Димитри Пайе вырвал ничью - 2:2. Он же мог и вырвать победу, но в компенсированное время попал в перекладину.

Протокол игры  
Марсель 2:2 Лацио
(1:0) Милик Аркадиуш 33'    
    45' Андерсон Фелипе (1:1)
    49' Иммобиле Чиро (1:2)
(2:2) Пайе Димитри 82'    
Пау Лопес Ронжье Валентин Салиба Вильям Чалета-Цар Дуе Перес Луан Юндер Дженгиз Гендузи Маттео Камара Бубакар   55' (Арит Амин (   55') Лирола Поль   85' (Гуйе Пап (   85') Пайе Димитри Милик Аркадиуш
Запасные: Амави Жордан Нгапандуэтнбу Симон Манданда Стив Де ла Фуэнте Конрад Бамба Дьенг Амаду Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо Энрике Луис III Жерсон Сантос
Стракоша Томас Лаццари Мануэль   26' (Марушич Адам (   26') Луис Фелипе Ачерби Франческо   32' Хюсай Эльсейд Альберто Луис   75' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   75') Лукас Лейва   52' (Катальди Данило (   52') Башич Тома   52' (Милинкович-Савич Сергей (   52') Андерсон Фелипе   75' (Моро Рауль (   75') Иммобиле Чиро   44' Педро Родригес   36'
Запасные: Рейна Пепе Раду Стефан Патрик Фурланетто Алессио Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
04 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Лацио Марсель
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