«Марсель» с «Лацио» сыграли вничью в пользу «Локомотива»

Конкуренты «Локомотива» по Лиге Европы сыграли в удобную для москвичей ничью. «Марсель» доминировал в матче против «Лацио» и открыл счет после удара Аркадиуша Милика с пенальти, но Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле всё исправили за 4 минуты с паузой на перерыв. Нелогичного поражения французы избежали на 82-й минуте - Димитри Пайе вырвал ничью - 2:2. Он же мог и вырвать победу, но в компенсированное время попал в перекладину.