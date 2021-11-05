«Марсель» с «Лацио» сыграли вничью в пользу «Локомотива»

Конкуренты «Локомотива» по Лиге Европы сыграли в удобную для москвичей ничью. «Марсель» доминировал в матче против «Лацио» и открыл счет после удара Аркадиуша Милика с пенальти, но Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле всё исправили за 4 минуты с паузой на перерыв. Нелогичного поражения французы избежали на 82-й минуте - Димитри Пайе вырвал ничью - 2:2. Он же мог и вырвать победу, но в компенсированное время попал в перекладину.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш 33'
|45' Андерсон Фелипе (1:1)
|49' Иммобиле Чиро (1:2)
|(2:2) Пайе Димитри 82'
Пау Лопес • Ронжье Валентин • Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе • Перес Луан • Юндер Дженгиз • Гендузи Маттео • Камара Бубакар 55' ( Арит Амин ( 55') • Лирола Поль 85' ( Гуйе Пап ( 85') • Пайе Димитри • Милик Аркадиуш
Стракоша Томас • Лаццари Мануэль 26' ( Марушич Адам ( 26') • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • 32'Хюсай Эльсейд • Альберто Луис 75' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 75') • Лукас Лейва 52' ( Катальди Данило ( 52') • Башич Тома 52' ( Милинкович-Савич Сергей ( 52') • Андерсон Фелипе 75' ( Моро Рауль ( 75') • Иммобиле Чиро • 44'Педро Родригес 36'
Запасные: Рейна Пепе • Раду Стефан • Патрик • Фурланетто Алессио • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
04 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).