Экс-главный тренер «Кубани» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью московского «Локомотива» в выездном матче Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем» (1:1).

- Если отбросить провалы в обороне, то «Локомотив» оставил хорошее впечатление, особенно во втором тайме. До перерыва у «Галатасарая» было лёгкое и задорное движение, но проводить весь матч в таком режиме тяжеловато. «Локомотив» стал конкретнее действовать впереди и выглядеть физически лучше. То, что он сравнял счёт, это логично.

Нельзя сказать, что «железнодорожники» показали прямо сильноатакующий футбол, но какие-то моменты в нападении у них проходили. При Гисдоле «Локомотив» больше играет в позиционную и просто в атаку. Есть надежда, что он теперь будет показывать атакующий футбол на постоянной основе.