«Не помог даже Головин»: «Монако» и ПСВ ни разу не пробили в створ за 90 минут

Противостояние «Монако» и ПСВ (0:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы получилось не слишком результативным не только на голы, но и на опасные моменты. Командам удалось продемонстрировать уникальный показатель, не сумев нанести ни одного удара в створ ворот за 90 минут поединка.

При этом, оба коллектива 14 раз пробивали мимо. К слову, во втором тайме на поле появился российский полузащитник Александр Головин, но и его усилий было мало для того, чтобы французский клуб добыл три очка.

Как следствие, «Монако» упустило возможность практически гарантировать себе выход в плей-офф. Теперь все три клуба находятся на расстоянии трех очков, но у «Реал Сосьедада» еще игра в запасе, победа в которой может вывести испанцев на первую строчку в группе.