Головин получил свои 45 минут игрового времени в матче «Монако» с ПСВ

Оказавшись в лазарете из-за полученной травмы в одном из матчей внутреннего первенства Франции, полузащитник «Монако» Александр Головин не мог помочь своей команде более трех недель.

Однако, уже на прошедших выходных россиянин вышел на поле на замену, сыграв в составе французов впервые с 3-го октября. Ситуация повторилась и в противостоянии «Монако» и ПСВ в рамках Лиги Европы – наставник Нико Ковач бросил Головина в бой сразу после перерыва, заменив его на Рубена Агилара при счете 0:0.

Проследить за тем, удастся ли хавбеку сборной России отметиться результативным действием во втором тайме, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.