Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Лига Европы

Головин получил свои 45 минут игрового времени в матче «Монако» с ПСВ

04 Ноября 2021 • 21:58 Комментировать
Монако
0:0
ПСВ
2.02 3.80 3.50
2-й тайм

Оказавшись в лазарете из-за полученной травмы в одном из матчей внутреннего первенства Франции, полузащитник «Монако» Александр Головин не мог помочь своей команде более трех недель.

Однако, уже на прошедших выходных россиянин вышел на поле на замену, сыграв в составе французов впервые с 3-го октября. Ситуация повторилась и в противостоянии «Монако» и ПСВ в рамках Лиги Европы – наставник Нико Ковач бросил Головина в бой сразу после перерыва, заменив его на Рубена Агилара при счете 0:0.

Проследить за тем, удастся ли хавбеку сборной России отметиться результативным действием во втором тайме, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 57 минута Легия 1:1 Наполи
Идет 57 минута Реал Сосьедад 1:1 Штурм
Идет 56 минута Генк 1:0 Вест Хэм
Идет 59 минута Брондбю 1:0 Глазго Рейнджерс
Идет 57 минута Галатасарай 1:0 Локомотив Москва
Идет 59 минута Олимпиакос 1:1 Айнтрахт Фр
Идет 57 минута Лион 0:0 Спарта Прага
Идет 60 минута Монако 0:0 ПСВ
04.11  23:00 Лестер ... Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
04.11  23:00 Антверпен ... Фенербахче 2.9 3.5 2.45
04.11  23:00 Байер Л ... Бетис 1.93 3.6 4.1
04.11  23:00 Динамо Загреб ... Рапид Вена 1.67 4 5.2
04.11  23:00 Црвена Звезда ... Митьюлланд 1.74 3.7 5.2
04.11  23:00 Марсель ... Лацио 2.34 3.5 3.05
04.11  23:00 Брага ... Лудогорец 1.52 4.1 7
04.11  23:00 Ференцварош ... Селтик 2.85 3.55 2.44
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:58 · Лига Европы
Головин получил свои 45 минут игрового времени в матче «Монако» с ПСВ
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не уходит с поля без пропущенного гола в семи матчах подряд
20:19 · Лига Европы
«Легия» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:17 · Лига Европы
«Монако» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:51 · Лига Европы
​Головин опять не прошёл в состав «Монако»
19:40 · Лига Европы
​«Локомотив» назвал состав на матч с «Галатасараем»
19:22 · Лига Европы
Мозес: «Верим в себя и то, что сможем достойно противостоять «Лестеру»
16:54 · Лига Европы
​Турецкая федерация сделала заявление по поводу решения «Галатасарая» полностью заполнить стадион на матче с «Локомотивом» 2
16:41 · Лига Европы
​Крал обратился к игрокам «Спартака» перед матчем с «Лестером» 2 видео
15:34 · Лига Европы
​«Галатасарай» сознательно идёт на нарушение закона в матче с «Локомотивом» 2
13:30 · Лига Европы
Рианчо: «Спартак» выиграл в Неаполе, может победить и в Лестере» 3
12:31 · Лига Европы
​Самедов допускает гостевую победу «Спартака» над «Лестером»
12:27 · Лига Европы
Оуэн дал прогноз на матч «Лестер» - «Спартак»
11:57 · Лига Европы
Парфёнов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Лестером» 2
00:48 · Лига Европы
Головин включён в заявку «Монако» на поединок Лиги Европы с ПСВ 1
Все новости
Рекомендуем