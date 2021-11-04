​Головин опять не прошёл в состав «Монако»

Александр Головин после восстановления от травмы ещё не попадал в стартовый состав «Монако». В игре с «Монпелье» россиянин 90 минут провёл на скамейке запасных, а в игре с «Брестом» Головин отыграл приблизительно полчаса после выхода на замену.

Не прошёл Александр Головин и в основной состав «Монако» на матч Лиги Европы против ПСВ, который пройдёт в четверг вечером. Российский футболист начинает домашний поединок монегасков на скамейке для запасных.

Следить за матчем между «Монако» и ПСВ можно будет в подробной текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.