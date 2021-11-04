Головин включён в заявку «Монако» на поединок Лиги Европы с ПСВ

Стала известна заявка «Монако» на предстоящий поединок в Лиге Европы. В рамках 4-го тура «монегаски» встретятся с ПСВ.

В список были включены 23 футболиста. В их числе оказался и россиянин Александр Головин. До этого хавбек находился в лазарете.

Поединок «Монако» — ПСВ пройдет в четверг, 4 ноября. Рефери даст стартовый свисток в 20:45 по московскому времени.

Напомним, ранее в матче чемпионата Франции с «Брестом» (0:2) Головин появился на поле по ходу второй половины встречи.

В первой игре между ПСВ и «Монако» сильнее оказались «монегаски», которые на выезде одолели соперника со счетом 2:1.