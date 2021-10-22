​Самолёт с «Кайратом» Бердыева попал в аварию после посадки в Алматы

Неприятный инцидент произошёл в пятницу в аэропорту Алматы. После посадки самолёт, на котором находились футболисты, тренеры и сотрудники «Кайрата», попал в аварию - воздушное судно столкнулось с автомобилем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Кайрат» вернулся домой после гостевого поединка Лиги Европы против «Карабаха». В четверг вечером казахстанская команда проиграла в Азербайджане с результатом 1:2.

Стоит отметить, что главным тренером «Кайрата» является известный российский специалист Курбан Бердыев. Недавно клуб опровергал слухи о том, что футболисты команды недовольны методами Бердыева.