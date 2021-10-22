Мойес: «Я в восторге от игры «Вест Хэма» в Лиге Европы»

Вчера «Вест Хэм» без особых проблем на своем домашнем стадионе обыграл «Генк» (3:0) в рамках Лиги Европы, добыв тем самым третью победу в трех турах группового этапа.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес не постеснялся расхвалить своих подопечных на послематчевой пресс-конференции. Он заявил, что с таким настроем лондонцы могут рассчитывать на что-то большое в текущем сезоне.

«Я в восторге от нашей игры в этом турнире. Наблюдать за подобными выступлениями – одно удовольствие. Думаю, парни и сами наслаждаются этой атмосферой. Хотелось бы обеспечить себе еврокубковую весну как можно скорее», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.