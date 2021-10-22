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Лига Европы

Брага: «Кто-то должен отвечать за падение России в таблице коэффициентов» эксклюзив

22 Октября 2021 • 10:12 Комментировать (6)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» в еврокубках.

- Российские клубы часто пропускают в еврокубках решающие голы в концовках. Это не только из-за менталитета, но также из-за лимита. Соперники могут делать замены, меняющие ход матчей, а «Локомотив» в течение игры выпустил только защитника Живоглядова на 89-й минуте. Тяжеловато в таких условиях дожимать какую-то ничью и так далее. Соперники могут делать на трансферном рынке что хотят, а российским клубам нельзя покупать легионеров сверх квоты.

Если такие результаты в еврокубках расценивать как хорошие, то всё в порядке. Если главный тренер «Зенита» говорит, что Лига чемпионов – это праздник вне зависимости от того, выигрываешь ты или проигрываешь, тогда ситуация нормальная. Но мне всё-таки кажется, что кто-то должен отвечать за падение России в таблице коэффициентов УЕФА. Три года назад страна была на шестом месте, и шли разговоры, чтобы сместить с пятого Францию, а теперь – десятое место.

Я не говорю, что у России должны быть четыре команды в полуфиналах Лиги Европы, но это не дело, когда выход в евровесну является случайностью и удачей. Клубы из тех же Голландии, Греции и Чехии что-то делают в Европе, норвежский «Будё Глимт» громит «Рому», а у России к выходу в плей-офф еврокубков пока относительно близок только «Зенит» благодаря «Мальмё».

Я не говорю, что нужно выигрывать все матчи, но конкурировать с соперниками из других стран на равных надо как можно больше. А в России сами создают себе дополнительные проблемы из-за лимита. Это всё очевидно. Я не бог, который видит то, чего не видят другие. Моё мнение может быть правильно или нет, но рейтинг – это объективные цифры, и он не ошибается.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Лига Европы Лига Чемпионов Микаэль Брага
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Комментарии (6)
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ингерман
22 Октября 2021 в 11:18
ай нада у сех легов отправиц по домам и набрац токма нашех.. и зарплату им установиц сдельна-премиальную.. воц тады усе сдвинеца куда надоть едрить-ангидрить.. )))
HG2017
22 Октября 2021 в 10:49
Кстати, а что мешает зениту набрать полную лавку игроков для замен, имея самый большой бюджет в европе (среди команд не из топ-7)?!!
HG2017
22 Октября 2021 в 10:46
Для лимита "как в европе", надо в ЕС вступить, а для ватанов это не по понятиям!
HG2017
22 Октября 2021 в 10:46
По моим подсчётам, по итогам этого сезона ожидается 17-е место, по итогам следующего 22-е максимум. Так что 5-я команда минус (что и правильно - всё равно ни ростов ни рубин ни сочи ни динамо не смогли никого пройти) плюс у спартака не было шансов в квал. лч. А зенит без халявы теперь пусть отбор пройдет, чтоб иметь возможность мальме разгромить и выйти в весну!!
Роман Мамедов
22 Октября 2021 в 10:26
деградация на лицо российского футбола(((
Роман Мамедов
22 Октября 2021 в 10:24
здаров пацаны ставки на футбол я бросил получаю кэшбек на номере телефона 200 руб в час. поболеть надо сегодня против динамы))))
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