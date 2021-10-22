Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» в еврокубках.

- Российские клубы часто пропускают в еврокубках решающие голы в концовках. Это не только из-за менталитета, но также из-за лимита. Соперники могут делать замены, меняющие ход матчей, а «Локомотив» в течение игры выпустил только защитника Живоглядова на 89-й минуте. Тяжеловато в таких условиях дожимать какую-то ничью и так далее. Соперники могут делать на трансферном рынке что хотят, а российским клубам нельзя покупать легионеров сверх квоты.

Если такие результаты в еврокубках расценивать как хорошие, то всё в порядке. Если главный тренер «Зенита» говорит, что Лига чемпионов – это праздник вне зависимости от того, выигрываешь ты или проигрываешь, тогда ситуация нормальная. Но мне всё-таки кажется, что кто-то должен отвечать за падение России в таблице коэффициентов УЕФА. Три года назад страна была на шестом месте, и шли разговоры, чтобы сместить с пятого Францию, а теперь – десятое место.

Я не говорю, что у России должны быть четыре команды в полуфиналах Лиги Европы, но это не дело, когда выход в евровесну является случайностью и удачей. Клубы из тех же Голландии, Греции и Чехии что-то делают в Европе, норвежский «Будё Глимт» громит «Рому», а у России к выходу в плей-офф еврокубков пока относительно близок только «Зенит» благодаря «Мальмё».

Я не говорю, что нужно выигрывать все матчи, но конкурировать с соперниками из других стран на равных надо как можно больше. А в России сами создают себе дополнительные проблемы из-за лимита. Это всё очевидно. Я не бог, который видит то, чего не видят другие. Моё мнение может быть правильно или нет, но рейтинг – это объективные цифры, и он не ошибается.