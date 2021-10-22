Экс-защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «железнодорожников» от турецкого «Галатасарая» (0:1) на групповом этапе Лиги Европы.

- «Галатасарай» играл как техничная южная команда. Что касается «Локомотива», то он действовал высоко в обороне. Был виден почерк Гисдоля. «Железнодорожники» показали энергозатратный футбол, какой обычно не рассчитан на оба тайма. Понятно, что когда в команду приходит иностранный главный тренер, он сразу хочет показать, что он умеет. Вопрос, хватит ли «Локомотиву» человеческого ресурса и физических сил. Одно дело, если игроки в немецком чемпионате проводят все матчи в таком темпе, и их организм привыкает к этому, грубо говоря, с малых лет, но другое дело – чемпионат России.

Одно очко «Локомотива» после трёх матчей в Лиге Европы? Конечно, этого мало. Я думаю, команда не должна была проигрывать «Галатасараю», и то, что совсем недавно пришёл новый тренер, не является оправданием. Всё равно нужно зарабатывать очки и деньги. Но, скорее всего, руководство «Локомотива» смотрит в будущее с оптимизмом и рассчитывает на Гисдоля в перспективе.