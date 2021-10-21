«Заря» - первая украинская команда, победившая на групповой стадии, «Вест Хэм» сильнее «Генка»

В группе С Лиги конференций «Заря» гостила у софийского ЦСКА. Гол Аллахьяра на 65-й минуте был единственным и принес первую победу украинским клубам на групповой стадии еврокубков текущего сезона.
Также отметим победу «Вест Хэма» над «Генком» - 3:0. «Молотобойцы» забивали в отрезок с 45-й по 59-ю минуты и лидируют с 9 очками в активе.
Протокол игры
|ЦСКА София
|0:1
|Заря
|65' Сайяд Аллахьяр (0:1)
Бузатто Густаво • Матей Юрген • Жеферсон Телес • Мазику Брэдли • Турицов Иван • Лам Томас • Мухар Карло • Вилдсхут Янник • Йомов Георгий • Кери Грэм • Кайседо Хорди
Запасные: Галабов Пламен • Андре Роберто Бето • Евтимов Димитар • Яга Амос • Ахмедов Ахмед • Дончев Асен • Варела Федерико
Мацапура Дмитрий • Фаворов Денис • Имереков Максим • Снурницын Игорь • Хомченовский Дмитрий • Цвек Ловро • Булеца Сергей • Громов Артём • Сайяд Аллахьяр • Гладкий Александр • Захеди Шахаб
Запасные: Алефиренко Даниил • Овусу Раймонд • Фагундес Кристиан • Жилкин Антон • Леовижилду • Сапутин Александр • Лунёв Максим
21 октября. Стадион "Стадион Болгарской Армии".
Протокол игры
|(1:0) Доусон Крэйг 45'
|(2:0) Диоп Исса 57'
|(3:0) Боуэн Джаррод 59'
Ареола Альфонс • Джонсон Бен • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон 67' ( Фредерикс Райан ( 67') • Соучек Томаш • Райс Деклан 67' ( Ноубл Марк ( 67') • Лансини Мануэль 89' ( Daniel Chesters ( 89') • Боуэн Джаррод 83' ( Бенрахма Саид ( 83') • Ярмоленко Андрей • Влашич Никола 83' ( Форнальс Пабло ( 83')
Запасные: Огбонна Анджело • Масуаку Артур • Зума Курт • Фабьянски Лукаш • Эшби Харрисон • Рэндолф Даррен
Вандервоордт Маартен • Пресиадо Анхело • Куэста Карлос 46' ( Садик Муджаид ( 46') • Лукуми Джон • Артеага Херардо • Торстведт Кристиан 83' ( Тома Бастьен ( 83') • Грошовски Патрик • Хейнен Бриан • Бонгонда Тео 73' ( Ндайишимий Майк ( 73') • Онуачу Пол (Угбо Ике ( 73') • Ито Дзюнъя 83' ( Ойен Люка ( 83')
Запасные: Шамбаре Вик • Лейсен Тобе • Немет Ондраш • Гесенс Джей-Ди • Эйтинг Карел • Пейнтсил Джозеф • Маккензи Марк
21 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).