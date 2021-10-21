«Заря» - первая украинская команда, победившая на групповой стадии, «Вест Хэм» сильнее «Генка»

В группе С Лиги конференций «Заря» гостила у софийского ЦСКА. Гол Аллахьяра на 65-й минуте был единственным и принес первую победу украинским клубам на групповой стадии еврокубков текущего сезона.

Также отметим победу «Вест Хэма» над «Генком» - 3:0. «Молотобойцы» забивали в отрезок с 45-й по 59-ю минуты и лидируют с 9 очками в активе.