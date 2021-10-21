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Лига Европы

«Заря» - первая украинская команда, победившая на групповой стадии, «Вест Хэм» сильнее «Генка»

21 Октября 2021 • 23:56 Комментировать
ЦСКА София
0:1
Заря
окончен

В группе С Лиги конференций «Заря» гостила у софийского ЦСКА. Гол Аллахьяра на 65-й минуте был единственным и принес первую победу украинским клубам на групповой стадии еврокубков текущего сезона.

Также отметим победу «Вест Хэма» над «Генком» - 3:0. «Молотобойцы» забивали в отрезок с 45-й по 59-ю минуты и лидируют с 9 очками в активе.

Протокол игры  
ЦСКА София 0:1 Заря
    65' Сайяд Аллахьяр (0:1)
Бузатто Густаво Матей Юрген Жеферсон Телес Мазику Брэдли Турицов Иван Лам Томас Мухар Карло Вилдсхут Янник Йомов Георгий Кери Грэм Кайседо Хорди
Запасные: Галабов Пламен Андре Роберто Бето Евтимов Димитар Яга Амос Ахмедов Ахмед Дончев Асен Варела Федерико
Мацапура Дмитрий Фаворов Денис Имереков Максим Снурницын Игорь Хомченовский Дмитрий Цвек Ловро Булеца Сергей Громов Артём Сайяд Аллахьяр Гладкий Александр Захеди Шахаб
Запасные: Алефиренко Даниил Овусу Раймонд Фагундес Кристиан Жилкин Антон Леовижилду Сапутин Александр Лунёв Максим
21 октября. Стадион "Стадион Болгарской Армии".
Протокол игры  
Вест Хэм 3:0 Генк
(1:0) Доусон Крэйг 45'    
(2:0) Диоп Исса 57'    
(3:0) Боуэн Джаррод 59'    
Ареола Альфонс Джонсон Бен Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон   67' (Фредерикс Райан (   67') Соучек Томаш Райс Деклан   67' (Ноубл Марк (   67') Лансини Мануэль   89' (Daniel Chesters (   89') Боуэн Джаррод   83' (Бенрахма Саид (   83') Ярмоленко Андрей Влашич Никола   83' (Форнальс Пабло (   83')
Запасные: Огбонна Анджело Масуаку Артур Зума Курт Фабьянски Лукаш Эшби Харрисон Рэндолф Даррен
Вандервоордт Маартен Пресиадо Анхело Куэста Карлос   46' (Садик Муджаид (   46') Лукуми Джон Артеага Херардо Торстведт Кристиан   83' (Тома Бастьен (   83') Грошовски Патрик Хейнен Бриан Бонгонда Тео   73' (Ндайишимий Майк (   73') Онуачу Пол (Угбо Ике (   73') Ито Дзюнъя   83' (Ойен Люка (   83')
Запасные: Шамбаре Вик Лейсен Тобе Немет Ондраш Гесенс Джей-Ди Эйтинг Карел Пейнтсил Джозеф Маккензи Марк
21 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Заря Вест Хэм Цска София
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